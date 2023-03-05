По информации ученых, площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды уменьшилась до 1,79 миллиона квадратных километров. Ученые утверждают, что это самый низкий показатель за 45 лет спутниковых наблюдений.
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Что угрожает человечеству
Антарктида содержит достаточно льда, чтобы поднять уровень моря на много метров, если он растает,
– предупреждают ученые.
Особое опасение специалистов вызывает ледник Туэйтс, прозванный "ледником судного дня" в море Амундсена. Дело в том, что он содержит достаточно воды, чтобы поднять уровень моря на полметра.
Ученый Роб Массом из Австралийского антарктического отдела отметил, что проблема заключается не только в размере ледового покрова, но и в продолжительности покрытия.
"Если морской лед исчезнет, края плавучего льда будут подвергаться волнам, которые могут их согнуть и повысить вероятность того, что эти шельфовые ледники расколются. Тогда в океан попадет больше грунтового льда", – отметил учёный.
Ученые пытаются понять, чем именно были вызваны изменения: естественным явлением на континенте или все же климатическим кризисом.
В свою очередь, климатолог Ариан Перич заявил, что изменения вокруг Антарктиды могут повлиять на глобальный климат, а таяние ледяных покровов влияет на прибрежные страны во всем мире.
"Каждый должен быть озабочен происходящим в Антарктиде", – подчеркнул Перич.
Землетрясения происходят все чаще: что известно
- В ночь на 23 февраля на границе Таджикистана и Китая произошло землетрясение магнитудой 7,2. Толчки почувствовали даже жители Казахстана. Эпицентр зафиксировали в Горном Бадахшане – полуавтономном восточном регионе Таджикистана, граничащем с Афганистаном и Китаем. Это малообитаемая территория, окруженная высокими горами Памира.
- Пока Турция приходила в себя от предыдущих землетрясений, 16 февраля произошло новое, магнитудой 5.1. Подземные толчки зафиксировали в турецкой провинции Хатай. Однако эпицентр находился в Средиземном море на глубине 9,26 километра.
- 15 февраля толчки почувствовали на Камчатском полуострове. Землетрясение произошло в 11:34 по местному времени. Ячейка располагалась на глубине 64 километра в акватории Тихого океана.
- Кроме того, 14 февраля в Румынии зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 5,7. После землетрясения последовали два афтершока.