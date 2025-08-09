Українські розвідники успішно використовують на фронті антидрони проти російських БпЛА. Бійці ГУР показали унікальні кадри бойової роботи.

Про це повідомляє 24 Канал

Як антидрони ГУР знищують російські безпілотники?

На відео можна побачити роботу бійців підрозділу ГУР МО України Nexus, які спеціалізуються на боротьбі з безпілотниками.

Антидрони ГУР знищують російські БпЛА

Бійці Nexus успішно забезпечують безпольотну зону для російських окупантів на фронті, знищуючи в повітрі ворожі розвідувальні та ударні дрони.

"Знешкодження засобів російської аеророзвідки та ударних дронів – важлива складова успіху України на полі бою", – наголосили у розвідці.

До слова, нещодавно дрони ГУР уразили новітню російську РЛС 98Л6 "Єнисей" в тимчасово окупованому Криму, яка є штатним радаром для ЗРК С-500 "Прометей". Відомо, що ця система надійшла на озброєння лише у 2021 – 2022 роках.