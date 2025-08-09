Украинские разведчики успешно используют на фронте антидроны против российских БпЛА. Бойцы ГУР показали уникальные кадры боевой работы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины.

Смотрите также Как украинские дроны перехватывают вражеские "Шахеды": пошаговый процесс в действии

Как антидроны ГУР уничтожают российские беспилотники?

На видео можно увидеть работу бойцов подразделения ГУР МО Украины Nexus, которые специализируются на борьбе с беспилотниками.

Антидроны ГУР уничтожают российские БпЛА: смотрите видео

Бойцы Nexus успешно обеспечивают бесполетную зону для российских оккупантов на фронте, уничтожая в воздухе вражеские разведывательные и ударные дроны.

"Обезвреживание средств российской аэроразведки и ударных дронов – важная составляющая успеха Украины на поле боя", – отметили в разведке.

К слову, недавно дроны ГУР поразили новейшую российскую РЛС 98Л6 "Енисей" во временно оккупированном Крыму, которая является штатным радаром для ЗРК С-500 "Прометей". Известно, что эта система поступила на вооружение только в 2021 – 2022 годах.