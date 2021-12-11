Антикорупційна система завдає ударів, – Ситник пояснив, що сталось з конкурсом в САП

У спільній письмовій заяві президентів США і України про конкурс голови САП згадують як про пункт номер один. Це було невідкладно, проте нового керівника досі не обрали.

Про це в ефірі авторської програми "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі розповів директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. За його словами, ситуація з конкурсом в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру показує, що системою не задоволені окремі політичні еліти.

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"Це (ситуація в САП – 24 канал) говорить про те, що антикорупційна система завдає болючих ударів для окремих представників політичної еліти і, звичайно, що є спроби провести конкурс у такий спосіб, щоб була особа, яка пом'якшує удари", – сказав Артем Ситник.

Водночас директор НАБУ сподівається, що Україна виконає свої зобов'язання в частині проведення конкурсу і його результати визнають як всередині країни, так і за її межами.

1 вересня 2021 року після зустрічі в США Володимир Зеленський та Джо Байдена опублікували спільну заяву щодо стратегічного партнерства. У документі мовилось, що Україна планує "негайно обрати нового спеціалізованого антикорупційного прокурора та притягнути до відповідальності корупціонерів".

Інтерв'ю Ситника та Новікова програмі "Перші особи": дивіться відео 24 каналу

Конкурс в САП: що треба знати