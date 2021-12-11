Антикоррупционная система наносит удары, – Сытник объяснил, что произошло с конкурсом в САП

В совместном письменном заявлении президентов США и Украины о конкурсе главы САП упоминают как о пункте номер один. Это было безотлагательно, однако нового руководителя до сих пор не избрали.

Об этом в эфире авторской программы "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник. По его словам, ситуация с конкурсом в Специализированную антикоррупционную прокуратуру показывает, что системой не удовлетворены отдельные политические элиты.

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"Это (ситуация в САП – 24 канал) говорит о том, что антикоррупционная система наносит болезненные удары для отдельных представителей политической элиты и, конечно, что есть попытки провести конкурс таким образом, чтобы было лицо, которое смягчает удары", – сказал Артем Сытник.

В то же время директор НАБУ надеется, что Украина выполнит свои обязательства в части проведения конкурса и его результаты признают как внутри страны, так и за ее пределами.

. 1 сентября 2021 года после встречи в США Владимир Зеленский и Джо Байден опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. В документе говорилось, что Украина планирует "немедленно выбрать нового специализированного антикоррупционного прокурора и привлечь к ответственности коррупционеров".

Интервью Сытника и Новикова программе "Первые лица": смотрите видео 24 канала

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