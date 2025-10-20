Смертельна ДТП біля Житомира: загинув ексречник поліції Рівненщини Антон Крук
- 20 жовтня на Житомирщині сталася ДТП, в якій загинув ексречник поліції Рівненщини Антон Крук.
- Його автомобіль Lexus зіткнувся з припаркованим вантажним автомобілем Mercedes-Benz.
Вранці 20 жовтня на Житомирщині сталася ДТП. В аварії загинув правоохоронець Антон Крук.
Близько 6:00 на автошляху Київ – Чоп автомобіль Lexus зіткнувся з припаркованим на узбіччі вантажним автомобілем Mercedes-Benz, передає 24 Канал із посиланням на поліцію Житомирщини.
Що відомо про загибель Антона Крука?
Унаслідок ДТП водій легковика, 40-річний житель міста Львів, загинув на місці події. Наразі поліцейські встановлюють причини та обставини аварії.
Поліція закликала водіїв не керувавати автівкою у разі втоми, сонливості чи погіршення самопочуття. Також правоохоронці нагадали про важливість дотримання безпечної швидкості та дистанції і врахування стану дорожнього покриття та освітленості.
Пізніше речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька уточнила, що загиблий львів'янин – це її попередник Антон Крук. Він кілька років очолював відділ комунікації ГУНП в Рівненській області, а в лютому 2024 року, у званні підполковника, завершив службу в лавах поліції.
Добрий, щирий, завжди готовий допомогти. Комунікабельний, усміхнений – таким ми тебе й пам'ятаємо. Для тебе не існувало безвихідних ситуацій, ти завжди казав: "Марічко (лише так звертався), все буде добре". Твої пісні лунали під час кожної зустрічі, твоя музика об'єднувала і надихала. Це був справжній талант і велика частина тебе. Світла пам'ять тобі, Антоне,
– йдеться у дописі правоохорониці.
