Апетити Росії незрозумілі, – мешканка Алмати про ставлення казахів до введення військ ОДКБ

У Казахстані уже 4 день тривають масштабні протести. Через це президент країни Касим-Жомарт Токаєв закликав Організацію Договору колективної безпеки ввести війська. Місцеві мешканці сприймають цю ідею неоднозначно.

Серед членів ОДКБ є Росія. Саме вона уже відправляє своїх "миротворців" до Казахстану". Про ставлення казахів до введення військ ексклюзивно для 24 каналу розповіла мешканка Алмати Дана (ім'я змінене з міркувань безпеки).

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Незалежність Казахстану – головне

Дана розповіла, що ставлення до введення російських військ в Казахстан є двозначним. Одні вважають, що хаос на вулицях потрібно припинити. Неважливо чиїми силами, головне – результат.

Інші ж вважають, що введення російських військ може зробити Казахстан залежним від Кремля.

Апетити Росії незрозумілі. Ми хочемо, щоб місто було у мирі. Але незалежність Казахстану – це найбільша цінність. У соцмережах громадські лідери закликають схаменутися і не дозволити введення російських військ,

– поділилася Дана.

Однак Росія та Білорусь уже готують свої війська для введення в Казахстан. Напередодні в російській Держдумі заявили, що контингент ОДКБ охоронятиме об'єкти критичної інфраструктури та передуватиме у Казахстані до стабілізації ситуації.

Протести в Казахстані: головне

Ще 3 січня 2022 року на вулиці кількох міст в Казахстані вийшли люди. Тоді вони вимагали зниження вартості газу. Влада вимоги виконала, однак мітингувальники вирішили не розходитися – вони заявили, що це була лише 1 із вимог.

5 січня ситуація загострилася. Протести охопили 15 міст країни. Через це на усій території Казахстану ввели надзвичайний стан.

Мітингувальники в Алмати та Актау захопили аеропорти. Однак у ніч проти 6 січня силовики провели зачистку на летовищі в Алмати.

Крім аеропорту в найбільшому місті країни мітингувальники підпалили будівлі акимату, прокуратури та колишньої президентської резиденції.

Президент Касим-Жомарт Токаєв закликав ОДКБ ввести війська. Через кілька годин прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що організація підтримала прохання казахського президента.

У країні немає доступу до інтернету, в Алмати та Нур-Султані відсутній мобільний зв'язок. Усі банки в Казахстані припинили свою роботу.

Більше про протести в Казахстані у нашому сюжеті: дивіться відео

Організація Договору про колективну безпеку – військовий та геополітичний союз 6-ти пострадянських країн – Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Росії.