"Схеми" знайшли у судді Окружного адмінсуду Києва Літвінової російське громадянство

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Аріна Літвінова має російське громадянство. Про це журналісти дізнались з витягу з автоматизованої системи "Роспаспорт", який є в їхньому розпорядженні.

Цю інформацію журналістам прокоментувала сама суддя та її батьки. Варто зауважити, що, попри ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва, його судді зберігають за собою суддівський статус та отримують зарплату.

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Що відомо про російський паспорт судді Аріни Літвінової

Суддя Аріна Літвінова набула російське громадянство у Єкатеринбурзі у 2002 році. Тоді вона в Україні вже три роки працювала у Вищому арбітражному суді.

Згідно з витягом з "Роспаспорту", Аріна Літвінова стала громадянкою Росії 22 липня 2002 року. Російський паспорт їй видали 24 липня 2002 року. Причиною набуття громадянства була заміна паспорта громадянина СРСР.



Витяг з "Роспаспорту" за грудень 2022 року



Дані з витягу "Роспаспорту" про Аріну Літвінову

Журналісти знайшли у витоках з баз даних жителів Єкатеринбурга за 2008 рік інформацію про громадянку Росії Аріну Літвінову:

з такою ж датою народження, як в української судді,

із зазначенням даних її російського паспорта,

з місцем реєстрації в Єкатеринбурзі, яке збігається із вказаним у витягу з системи "Роспаспорт", де також є її фотографія.



Літвінова була зареєстрована у Єкатеринбурзі у 2008 році

Видання виявило на порталі "Госуслуги", який надає інформацію щодо чинності документів, що станом на квітень 2024 року російський паспорт на ім'я Аріни Літвінової вважається недійсним, адже вона не замінила його на новий у 2022 році, коли їй виповнилось 45 років.

Та те, що вона не отримала нові документи, не значить, що суддя втратила російське громадянство. Адже федеральний закон Росії "про громадянство Росії" передбачає порядок офіційного виходу із нього. Тобто має бути окрема процедура зі зверненням до органів російської влади.

Які дані подавала та що стверджувала Аріна Літвінова

Журналісти на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів знайшли анкету судді за 2018 рік. Її Аріна Літвінова заповнювала, коли проходила кваліфікаційне оцінювання. У ній на питання, чи має громадянство іншої держави, вона відповіла: "Ні".



У 2018 році Літвінова в анкеті вказувала дані про громадянство

За даними видання, підпис у формі 1П на отримання російського паспорта на ім'я Аріни Літвінової схожий з підписами, які є в досьє судді.

Журналісти повідомили, що телефонували Аріні Літвіновій. Проте вона у відповідь сказала: "Це якась провокація". Після цього поклала слухавку. Далі на телефонні дзвінки та смс вже не відповідала.

За даними видання, батьки Літвінової також мають російське громадянство. Мати судді з журналістами спілкуватись відмовилась, а батько, відповідаючи на питання "Схем" про обставини набуття Аріною Літвіновою громадянства Росії, назвав журналіста "провокатором".

Що відомо про діяльність судді Аріни Літвінової