Про це наживо 24 каналу розповів правозахисник, Голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков. Він переконаний, що тепер українці зможуть отримувати справедливу правову допомогу.
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Судді будуть оскаржувати
Інструментів для оскарження, за словами юриста, представники ОАСКу мають обмаль. Є припущення, що вони можуть посилатися на Закон про правовий режим воєнного стану, який нібито не дозволяє ліквідувати суди.
Однак, апелював Жернаков, в цьому Законі мовиться про обмежені чи скасовані повноваження суду. По-перше, Закон має на увазі всю судову систему, а не конкретний суд, який до того ж загрожував національній безпеці. По-друге, повноваження не зникають, лише передаються до іншого суду.
Люди можуть отримати правовий захист і судове рішення в іншому суді. Можливо, на кілька місяців пізніше, але справедливе,
– зазначив Жернаков.
Що для України значить ліквідація ОАСКу: дивитись відео
Підстав для оскарження обмаль
За словами правового експерта, Закон про ліквідацію ОАСК має такий статус, як і Закон про правовий режим воєнного стану. Навіть якщо припустити, що вони входять в колізію, то закон про ліквідацію ОАСК більш специфічний і прийнятий пізніше, отже за правилами колізійного розв'язання має перевагу за двома параметрами.
"Юридично немає жодних підстав стверджувати, мовляв, щось там зроблено не правильно", – резюмував Жернаков.
Закон прийнятий конституційною більшістю – 310 голосів, жодного проти. В будь-яких інстанціях це суттєвий аргумент, наголосив правозахисник. І навіть якщо знайдеться 45 сміливців оскаржити рішення в Конституційному Суді України, їм складно буде це зробити.
Конституційний Суд України
Однак лишається питання, яким буде Конституційний Суд України.
Вчора (14 грудня – 24 канал), на жаль, було проголосовано за законопроєкт №7662, який політично узалежнює Конституційний Суд під виглядом реформи. І це інша історія, більш сумна, ніж ліквідація ОАСКу,
– наголосив Михайло Жернаков.
Що буде із суддями
Постає цілком логічне питання: "Що сталося з усіма суддями ОАСКу?". Жернаков зазначив, що вони звільнені з Окружного суду, але статус судді матимуть, допоки не пройдуть кваліфікаційне оцінювання, яке ігнорували впродовж останніх 7 років. Цей процес контролюватиме Вища кваліфікаційна комісія суддів України.
За результатом такого оцінювання буде прийняте рішення відповідають вони посаді чи ні.
Що відомо про ліквідацію ОАСК
- Законопроєкт щодо скасування ОАСК та утворення Київського міського окружного адміністративного суду подали у квітні минулого року. А відповідну петицію оприлюднили ще 30 липня 2020 року.
- Замість скандального суду буде створено новий. Він отримає нову назву – Київський міський окружний адміністративний суд.
- Звільнити суддів ОАСК наразі може лише Вища рада правосуддя, яка досі неуповноважена. Процес обрання нових членів тривалий час блокують однодумці судді Павла Вовка.