Об этом вживую 24 каналу рассказал правозащитник, Председатель правления фонда DEJURE Михаил Жернаков. Он уверен, что теперь украинцы смогут получать справедливую правовую помощь.
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Судьи будут оспаривать
Инструментов для обжалования, по словам юриста, у представителей ОАСК мало. Предполагается, что они могут ссылаться на Закон о правовом режиме военного положения, который якобы не позволяет ликвидировать суды.
Однако, апеллировал Жернаков, в этом Законе говорится об ограниченных или отмененных полномочиях суда. Во-первых, Закон подразумевает всю судебную систему, а не конкретный суд, который к тому же угрожал национальной безопасности. Во-вторых, полномочия не исчезают, только передаются в другой суд.
Люди могут получить правовую защиту и судебное решение в другом суде. Возможно, на несколько месяцев позже, но справедливо,
– отметил Жернаков.
Что для Украины значит ликвидация ОАСК: смотреть видео
Оснований для обжалования мало
По словам правового эксперта, Закон о ликвидации ОАСК имеет такой статус, как и Закон о правовом режиме военного положения. Даже если предположить, что они входят в коллизию, то закон о ликвидации ОАСК более специфичен и принят позже, так что по правилам коллизионного решения имеет преимущество по двум параметрам.
"Юридически нет никаких оснований утверждать, мол, что-то там сделано не правильно", – резюмировал Жернаков.
Закон принят конституционным большинством – 310 голосов, ни одного против. В любых инстанциях это существенный аргумент, подчеркнул правозащитник. И даже если найдется 45 храбрецов обжаловать решение в Конституционном Суде Украины, им сложно будет это сделать.
Конституционный суд Украины
Однако остается вопрос, каким будет Конституционный суд Украины.
Вчера (14 декабря – 24 канал), к сожалению, был проголосован за законопроект №7662, политически зависимый Конституционный Суд под видом реформы. И это другая история, более печальная, чем ликвидация ОАСК,
– подчеркнул Михаил Жернаков.
Что будет с судьями
Возникает вполне логичный вопрос: "Что произошло со всеми судьями ОАСК?". Жернаков отметил, что они уволены из Окружного суда, но статус судьи будут иметь, пока не пройдут квалификационную оценку, которую игнорировали на протяжении последних 7 лет. Этот процесс будет контролировать Высшая квалификационная комиссия судей Украины.
По результатам такой оценки будет принято решение соответствуют ли они должности или нет.
Что известно о ликвидации ОАСК
- Законопроект по отмена ОАСК и образование Киевского городского окружного административного суда подали в апреле прошлого года. Соответствующую петицию обнародовали еще 30 июля 2020 года.
- Вместо скандального суда будет создан новый. Он получит новое название – Киевский городской окружной административный суд.
- Уволить судей ОАСК пока может только Высший совет правосудия, до сих пор неуполномоченный. Процесс избрания новых членов долго блокируют единомышленники судьи Павла Вовка.