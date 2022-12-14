24 канал вспоминает, чем знаменит ОАСК и его глава Павел Вовк, какой вред причинили скандальные судьи, а также почему эта "организация" так долго процветала.

К теме Раздали "миллионы": перед ликвидацией ОАСК стал "нетайным Сантой" для судей

Что не так с ОАСК

Окружной административный суд Киева со дня основания возглавлял судья Павел Вовк – фигурант многочисленных коррупционных скандалов и уголовных расследований. Несмотря на это, Вовка пять раз переизбирали главой ОАСК, ведь судей все устраивало.

Это специализированный суд первой инстанции, рассматривающий конфликты юридических и физических лиц, споры, связанные с публичной службой и т.п. За этой формулировкой стоят живые люди – судьи и аппарат ОАСК.

Другие "звезды" – судьи Евгений Аблов, Богдан Санин, Игорь Погребниченко, Игорь Качур (кстати, Качур в 2004 году под руководством другой звезды юриспруденции – Кивалова, как член ЦИК признал Януковича избранным президентом).

Зашквары и "скелеты в шкафу"

Юрисдикция суда распространяется на Киев и центральные органы власти, что открывает для ОАСК широкие возможности напрямую влиять на политику и рассматривать дела национального уровня.

Несмотря на то, что суд должен быть честным, неподкупным и непредвзятым, ОАСК и его судей такими назвать сложно. Фактически, с первых лет создания этот суд превратился в инструмент сведения счетов, обеспечение "нужных" решений и блокирование "ненужных" "нужными судьями".

После победы Революции Достоинства ОАСК оказался в неоднозначном положении – воспользовавшись заявленной независимостью и неприкосновенностью, гарантируемой законами Украины, он фактически занял сторону антиукраинских сил и пытался саботировать реформы в стране, а на досуге – судьи продолжили "решать" бизнес-вопросы.

Обратите внимание! ОАСК и его судьи стали фигурантами не только скандалов, но и многочисленных журналистских расследований. Неформальным "куратором" ОАСК был печально известный Андрей Портнов – "главный юрист" Януковича, автор его "судебной реформы" и заместитель Администрации четвертого президента. После Революции Достоинства он сохранил свое влияние и связи с судьями (как и компромат и другие рычаги влияния на них).

Таким образом, ОАСК превратил свою независимость в безнаказанность, правовой нигилизм и заангажированность, и стал неким центром сопротивления реформам и точкой сбора антиукраинских сил.

Самое страшное, что ОАСК являлся лишь верхушкой айсберга. Дело в том, что судейский корпус – довольно закрытая корпорация, где царит непотизм и жажда обогащения, все это покрывается корпоративной солидарностью и нежеланием терять должности и власть.

Журналисты и юристы часто открыто называют эту группировку "судейской мафией", а судей ОАСК считают ее полноценными членами. Конечно, не все украинские судьи такие, однако именно такие, как судьи ОАСК и формируют устоявшийся образ, в котором слова "судья" и "коррупция" становятся чуть ли не тождественными.

Скандальные решения

За почти два десятка лет работы, в ОАСК собралось немало "зашкваров". Вот только самые громкие из них:

в 2014 году ОАСК запретил устанавливать палатки на Майдане Независимости во время Революции Достоинства, а затем обязал "Беркут" разогнать людей;

в 2020 году обязал МОН "пересмотреть" описание событий Евромайдана в учебниках истории;

удовлетворил иски Андрея Портнова, в частности о запрете "пропаганды" ОУН и УПА;

отменял декоммунизацию и переименование улиц и проспектов;

накануне вторжения России пытался вернуть Януковича и сделать "легитимного" снова президентом Украины. Судебное заседание по этому вопросу должно было состояться после того, как Россия "захватит Киев за три дня".

Украинское правосудие – больное. Более того, оно противится лечению и не хочет меняться. В такой ситуации принудительного хирургического вмешательства не избежать.

Почему ОАСК не ликвидировали еще в 2015 году

Несмотря на откровенную антиукраинскую работу ОАСК, даже после победы Революции Достоинства, власти не спешили ликвидировать скандальный суд. Петр Порошенко, похоже, рассчитывал подчинить судей себе, однако процесс шел тяжело.

На судью Вовка возбуждались уголовные дела, его и его коллег прослушивали детективы НАБУ и специалисты СБУ, росло количество фактов и доказательств коррупции, росли тома дел и терабайты информации. Однако в Генеральной прокуратуре только разводили руками, а ОАСК продолжал гнуть свою линию, словно ощущая собственное бессмертие.

Параллельно с этим судья Вовк наладил деловые отношения с доверенным человеком президента Порошенко – депутатом от его политсилы – Александром Грановским. СМИ называли его "серым кардиналом", "смотрящим за судами и прокурорами" и сопредседателем комитета "Кононенко – Грановского". Сейчас этот бывший депутат скрывается от украинского правосудия за пределами государства.

После выборов 2019 года ОАСК снова активизировался. Откровенная антиукраинская позиция возмутила общественность и поставила вопрос ребром.

В 2019 году НАБУ провела "большое землетрясение" в ОАСК – тогда же общественность узнала о "пленках Вовка" – распространенные силовиками разговоры судей ОАСК об их коррупции и быте, а также – преступления против Украины. Некоторые фразы из "пленок Вовка" пошли в народ, а игривое заявление судьи Аблова (точнее, голоса, похожего на судью) "Шеф, давай что-нибудь учудим? Я готов" – вообще стало мемом.

Пленки Вовка – фрагмент: смотрите видео

6 апреля 2022 года страна узнала, что у судьи Вовка есть брат. Юрий Зонтов, он тоже юрист и имеет отношение к ОАСК. Зонтова поймали "на горячем" – он обещал за 100 000 долларов "решать" вопрос через главу ОАСК – Павла Волка. Обыск у брата судьи шокировал – детективы НАБУ нашли у родственника судьи антиквариат, 3,7 миллиона долларов США, 840 тысяч евро и 20 тысяч английских фунтов.

В июле 2020 года НАБУ провело новые обыски в ОАСК, нашли немало интересного и сообщили о новых подозрениях главе суда Павлу Вовку и его подчиненным. В целом подозрения получили 6 человек, однако, по убеждению детективов НАБУ, масштабы были больше, ведь речь шла о настоящей "судейской мафии".

Действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создания искусственных препятствий в их работе,

– фабула обвинения в действиях ОАСК в 2020 году.

Несмотря на пафосные заявления, обнаруженные деньги и те же пленки – дело зашкварных судей забуксовало и теперь руками разводила уже новая генпрокурор – Ирина Венедиктова.

В апреле 2021 года президент Зеленский внес в парламент законопроект по ликвидации ОАСК.

Сегодня я вношу в парламент законопроект о ликвидации Окружного административного суда в Киеве. Суда, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости. Достаточно сейфов, набитых миллионами наличных денег, у связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что преобладают над всем в нашей стране. Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован. Воспринимайте это как сигнал любому суду, предавшему уважение закона,

– объяснил президент Зеленский 13 апреля 2021 года необходимость безотлагательной ликвидации ОАСК.

Несмотря на то, что президентская инициатива имела статус неотложной, депутаты о ней подзабыли. Не изменило их отношение к законопроекту и российское вторжение, а также тот факт, что ОАСК фактически готовил юридическую основу для дальнейшей оккупации Украины и возвращения Януковича.

Измена от ОАСК – смотрите видео:

О неотложности вспомнили только в декабре 2022 года – сигналом стало объявление США о наложении санкций на судью Вовка.

После этой "напоминайки" Рада срочно и "безотлагательно" проголосовала за ликвидацию ОАСК. В тот же вечер документ подписал президент Украины Владимир Зеленский и торжественно объявил об этом в вечернем обращении к нации.

Сегодня я подписал принятый Верховной Радой Закон о ликвидации ОАСК – Окружного административного суда Киева. Эта история завершилась. А история реформ продолжается – продолжается даже во время такой войны,

– президент Украины поставил точку.

Что будет дальше с "волчьей стаей"

Можно ли ликвидировать суд во время военного положения? Да. Ни Закон Украины "О правовом режиме военного положения", ни Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" не содержат положений, запрещающих ликвидировать отдельные суды во время действия военного положения.



Статьи 10 и 12-2 Закона "О правовом режиме военного положения" запрещают прекращать полномочия судов, то есть прекращать осуществление судопроизводства как такового или передавать споры по решению военно-гражданским администрациям к примеру. Иными словами, законодательство четко устанавливает, что правосудие должно осуществляться и во время военного положения, а его функции нельзя передать несудебным органам.



Данные: Да. Ни Закон Украины "О правовом режиме военного положения", ни Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" не содержат положений, запрещающих ликвидировать отдельные суды во время действия военного положения.Статьи 10 и 12-2 Закона "О правовом режиме военного положения" запрещают прекращать полномочия судов, то есть прекращать осуществление судопроизводства как такового или передавать споры по решению военно-гражданским администрациям к примеру. Иными словами, законодательство четко устанавливает, что правосудие должно осуществляться и во время военного положения, а его функции нельзя передать несудебным органам.Данные: Центра противодействия коррупции

ОАСК ликвидирован, вместо зашкварного суда будет создан новый. Он получит новое название – Киевский городской окружной административный суд, которое сформировано из перемещения тех же слов из аббревиатуры, которая стала символом коррупции и антиукраинской деятельности.

Важно! Пока судей уже бывшего ОАСК не уволили (их "лебединой песней" стало решение о снятии охранного статуса с "Дома цветов" в Киеве).



Они продолжат получать немаленькую зарплату, однако не будут иметь возможности больше заниматься выборочным правосудием, а соответственно – воздействовать и вредить.

Возможно ли отменить ликвидацию ОАСК Теоретически да. Это может сделать только Конституционный трибунал. Который еще раз констатирует необходимость его реформирования.

Уволить судей ОАСК пока может только Высший совет правосудия, который до сих пор неуполномочен. Процесс избрания новых членов долго блокируют единомышленники судьи Вовка. Поэтому зашкварных судей нельзя даже привлечь к дисциплинарной ответственности, а уголовные производства против них – дело не быстрое (дело сейчас находится в Высшем антикоррупционном суде).

Что будет с аппаратом суда Работников аппарата, которые являются госслужащими, уволят. Помощники не являются госслужащими, они связаны с судьями и будут уволены только вместе с судьями ОАСК.

Несмотря на длинный шлейф зашкваров и откровенной измены, судьи бывшего ОАСК до сих пор на свободе, а соответственно и существует вероятность их побега из Украины.

Так уже поступил отстраненный глава Конституционного суда Тупицкий, а также постоянный собеседник Вовка – блоггер Андрей Портнов и другие.