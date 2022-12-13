После 24 февраля ОАСК больше месяца не принимал никаких решений. В апреле работу возобновили, и с тех пор одиозный суд принял десятки решений и постановлений.
Важно ОАСК расстроился, потому что не может обжаловать свою ликвидацию: как отреагировали украинцы
Какие скандальные решения принял ОАСК
Например, летом 2022 года Владимир Келеберда – судья ОАСК – отменил приказ об увольнении и восстановил в должности Сергея Кизя – экс-заместителя Генпрокурора. Кроме того, постановили выплатить ему 3,5 миллиона гривен за вынужденный прогул. Приказ об увольнении сочли ненадлежаще обоснованным.
Между тем, в сентябре тот же судья вдруг не отменил абсолютно идентичный приказ. На этот раз говорилось об увольнении Ярослава Фалеса – другого сотрудника Офиса генпрокурора. Приказ вдруг был признан обоснованным.
Киз и Фалес подали иски еще в 2019 году. ОАСК "думал" более 2 лет. В то же время, другие решения принимались фактически в "турборежиме". Среди таких – решение о довыплате в размере 3,6 миллиона гривен Александру Литвиненко – недавно уволенному судье КСУ. Это произошло в апреле. А уже в сентябре его иск удовлетворили.
Также выплаты "присудили":
- Людмиле Козятник – бывшей "судье Майдана" – более 900 тысяч гривен.
- Алексею Мажану – бывшему работнику Секретариата Кабмина – 1,18 миллиона гривен.
- Олегу Белявскому – люстрированному работнику Службы внешней разведки – 1,67 миллиона гривен.
Ликвидация ОАСК – главное
Верховная рада проголосовала за ликвидацию ОАСК 13 декабря. "За" отдали свои голоса более 300 народных избранников.
Голосование по фракциям и парламентским группам:
- Слуга народа – 194 голоса "за";
- Европейская Солидарность – 24 голоса;
- Батькивщина – 11;
- Платформа за жизнь и мир – 20;
- За будущее – 12;
- Голос – 13;
- Доверие – 14;
- Восстановление Украины – 13;
- Внефракционные – 9;