После 24 февраля ОАСК больше месяца не принимал никаких решений. В апреле работу возобновили, и с тех пор одиозный суд принял десятки решений и постановлений.

Важно ОАСК расстроился, потому что не может обжаловать свою ликвидацию: как отреагировали украинцы

Какие скандальные решения принял ОАСК

Например, летом 2022 года Владимир Келеберда – судья ОАСК – отменил приказ об увольнении и восстановил в должности Сергея Кизя – экс-заместителя Генпрокурора. Кроме того, постановили выплатить ему 3,5 миллиона гривен за вынужденный прогул. Приказ об увольнении сочли ненадлежаще обоснованным.

Между тем, в сентябре тот же судья вдруг не отменил абсолютно идентичный приказ. На этот раз говорилось об увольнении Ярослава Фалеса – другого сотрудника Офиса генпрокурора. Приказ вдруг был признан обоснованным.

Киз и Фалес подали иски еще в 2019 году. ОАСК "думал" более 2 лет. В то же время, другие решения принимались фактически в "турборежиме". Среди таких – решение о довыплате в размере 3,6 миллиона гривен Александру Литвиненко – недавно уволенному судье КСУ. Это произошло в апреле. А уже в сентябре его иск удовлетворили.

Примите во внимание! В Bihus info подчеркнули, что на пленках Павла Вовка говорится об "особых отношениях" между ОАСКом и Конституционным Судом. В частности, одиозный Вовк говорит коллегам, что КСУ "принадлежит им".

Также выплаты "присудили":

Людмиле Козятник – бывшей "судье Майдана" – более 900 тысяч гривен.

Алексею Мажану – бывшему работнику Секретариата Кабмина – 1,18 миллиона гривен.

Олегу Белявскому – люстрированному работнику Службы внешней разведки – 1,67 миллиона гривен.

Ликвидация ОАСК – главное

Верховная рада проголосовала за ликвидацию ОАСК 13 декабря. "За" отдали свои голоса более 300 народных избранников.

Голосование по фракциям и парламентским группам: