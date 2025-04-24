Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ССО ЗСУ.

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Бійці ССО розкрили деталі операції

Військові розповіли, що операція відбулася минулого місяця, однак інформацію та кадри з безпілотників і натільних камер українських бійців оприлюднили лише зараз з міркувань безпеки.

Вісім рейнджерів на броньованому Humvee висунулися в тил противника, за підтримки розвідувальних дронів вийшли на дистанцію прямого ураження та зайняли вигідні вогневі позиції в окопах,

– повідомили в ССО.

Після цього військові розпочали ближній бій проти ворожого взводу чисельністю 25 осіб та зберегли ініціативу до його завершення.

Чисельна перевага та артилерійський вогонь не допомогли ворогу: бійці ССО довели перевагу якості над кількістю та не лишили цілому взводу КНДР шансів. Після знищення противника українська група успішно відійшла.

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Нагадаємо, 19 квітня Повітряні сили ЗСУ завдали успішного удару по місцю запуску "Шахедів" неподалік населеного пункту Тьоткіно на Курщині. Окрім ударних БпЛА, було ліквідовано до двох десятків операторів.