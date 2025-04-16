Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsweek.

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Скільки та на чому заробила Північна Корея завдяки війні проти України

Пхеньян зміг заробити понад 20 мільярдів доларів на війні. Стільки грошей корейці заробили на постачанні боєприпасів до Росії. Наприклад, 4 російські судна могла перевезти від 4,2 мільйона до 5,8 мільйона окремих боєприпасів із Північної Кореї.

Аналітики указують, що Росія згодом може вторгнутися на Корейський півострів, щоб підтримати союзника. А постачання боєприпасів з КНДР підриває військову допомогу Україні з боку Заходу та прискорює ширші ризики для безпеки в Європі та Східній Азії.

Та вигода для КНДР була і від відправлення солдатів на фронт, і від технічної підтримки росіян.

Владу Північної Кореї не зупиняє те, що багато її солдатів загинули. Із 11 тисяч, які відправили на фронт, на Курщині могли загинути 4 тисячі.

За виручені кошти КНДР придбала ще більше високотехнологічної зброї.