Так, законопроєкт щодо скасування ОАСК та утворення Київського міського окружного адміністративного суду подали у квітні минулого року.
До теми Ледь не всі президенти грозилися закрити ОАСК, але досі він був вигідним, – політолог
13 грудня Президент України підписав закон про ліквідацію скандально відомого Окружного адмінсуду Києва. Зазначимо, що шлях до цього скасування був довгим.
Джерело:Верховна Рада України
Так, законопроєкт щодо скасування ОАСК та утворення Київського міського окружного адміністративного суду подали у квітні минулого року.
До теми Ледь не всі президенти грозилися закрити ОАСК, але досі він був вигідним, – політолог