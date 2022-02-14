Про це повідомила представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря. Янукович позивається до суду щодо начебто відсутності у парламенту компетенції для його усунення з посади президента.
Раніше Через втечу УДОшників до Росії: Януковичу повідомили про нову підозру
Верховна Рада подала до ОАСК 5 клопотань
Нардепка наголосила, що Верховна Рада подала до ОАСК одразу 5 клопотань у цій справі:
- про залишення позову без розгляду, у зв'язку з порушенням строків звернення до суду;
- про передачу справи за виключною підсудністю до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, як суду першої інстанції;
- про закриття провадження у справі у зв'язку з відсутністю суб'єктного складу сторін необхідного для компетенційного спору;
- про закриття провадження у справі у зв'язку з тим, що даний спір не лише не підпадає під юрисдикцію адміністративних судів, а взагалі не підлягає судовому розгляду;
- про закриття провадження у справі у зв'язку з конституційністю спірних правовідносин.
Парламент просить відвід судді
Також представники парламенту просять про відвід судді Качура. Адже він раніше входив до уряду Януковича – обіймав посаду заступника міністра промислової політики України.
Читайте також Суд дозволив арешт і заочне розслідування щодо головного охоронця Януковича
Янукович засипає українські суди позовами: коротко
- В ОАСК щодо начебто "незаконного позбавлення його повноважень президента" Янукович поскаржився ще в січні 2022 року.
- Він наполягає, що у парламенту не було повноважень позбавляти звання президента в інший спосіб, окрім імпічменту.
- В ОАСК відкрили провадження.
- Раніше Конституційний Суд вже розглядав конституційність закону щодо дій парламент.
- Проте суд закрив провадження у грудні 2019 року. Цей спір визначили як спір політичного характеру.
Дивіться відео про те, як Янукович намагається повернути собі звання президента:
Текст публікації Ольги Совгирі:
На 16 лютого о 10:15 заплановано судове засідання в Окружному адміністративному суді м. Києва за позовом Януковича В.Ф. до Верховної Ради України про встановлення відсутність у Верховної Ради України компетенції (повноважень) на прийняття актів про самоусунення Президента України (справа № 640/34786/21).