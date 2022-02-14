Про це повідомила представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря. Янукович позивається до суду щодо начебто відсутності у парламенту компетенції для його усунення з посади президента.

Раніше Через втечу УДОшників до Росії: Януковичу повідомили про нову підозру

Верховна Рада подала до ОАСК 5 клопотань

Нардепка наголосила, що Верховна Рада подала до ОАСК одразу 5 клопотань у цій справі:

про залишення позову без розгляду, у зв'язку з порушенням строків звернення до суду;

про передачу справи за виключною підсудністю до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, як суду першої інстанції;

про закриття провадження у справі у зв'язку з відсутністю суб'єктного складу сторін необхідного для компетенційного спору;

про закриття провадження у справі у зв'язку з тим, що даний спір не лише не підпадає під юрисдикцію адміністративних судів, а взагалі не підлягає судовому розгляду;

про закриття провадження у справі у зв'язку з конституційністю спірних правовідносин.

Парламент просить відвід судді

Також представники парламенту просять про відвід судді Качура. Адже він раніше входив до уряду Януковича – обіймав посаду заступника міністра промислової політики України.

Зверніть увагу! Поки у Верховній Раді не отримали результатів розгляду цих клопотань.

Читайте також Суд дозволив арешт і заочне розслідування щодо головного охоронця Януковича

Янукович засипає українські суди позовами: коротко

В ОАСК щодо начебто "незаконного позбавлення його повноважень президента" Янукович поскаржився ще в січні 2022 року.

Він наполягає, що у парламенту не було повноважень позбавляти звання президента в інший спосіб, окрім імпічменту.

В ОАСК відкрили провадження.

Раніше Конституційний Суд вже розглядав конституційність закону щодо дій парламент.

Проте суд закрив провадження у грудні 2019 року. Цей спір визначили як спір політичного характеру.

Дивіться відео про те, як Янукович намагається повернути собі звання президента:

Текст публікації Ольги Совгирі:

На 16 лютого о 10:15 заплановано судове засідання в Окружному адміністративному суді м. Києва за позовом Януковича В.Ф. до Верховної Ради України про встановлення відсутність у Верховної Ради України компетенції (повноважень) на прийняття актів про самоусунення Президента України (справа № 640/34786/21).