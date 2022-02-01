Запобіжний захід колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України – начальнику Служби безпеки президента України за участі прокурорів Офісу генпрокурора обрав Печерський районний суд Києва.
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Суд дозволив арешт головного охоронця Януковича
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо нього,
– інформує відомство.
Таке судове рішення надає стороні обвинувачення право розпочати щодо головного охоронця Януковича процедуру екстрадиції та провести досудове розслідування за відсутності підозрюваного.
Нагадаємо, ексначальника Служби безпеки президента підозрюють в організації незаконного переправлення людей через державний кордон України та в дезертирстві.
Справа охоронця Януковича: що відомо
- За інформацією слідства, у лютому 2014 року підозрюваний на посаді військовослужбовця вищого офіцерського складу з метою переховування Віктора Януковича на території Росії незаконно перетнув державний кордон України разом з ним.
- Він діяв в інтересах експрезидента та для забезпечення його особистої безпеки вибув на територію держави-агресорки. Підозрюваний досі не повернувся в Україну.
- У листопаді 2021 року головному охоронцю Януковича заочно повідомили про підозру.