Запобіжний захід колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України – начальнику Служби безпеки президента України за участі прокурорів Офісу генпрокурора обрав Печерський районний суд Києва.

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Суд дозволив арешт головного охоронця Януковича

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо нього,

– інформує відомство.

Таке судове рішення надає стороні обвинувачення право розпочати щодо головного охоронця Януковича процедуру екстрадиції та провести досудове розслідування за відсутності підозрюваного.

Нагадаємо, ексначальника Служби безпеки президента підозрюють в організації незаконного переправлення людей через державний кордон України та в дезертирстві.

Зверніть увагу! Правоохоронці не називають імені охоронця Януковича, однак мовиться про Костянтина Кобзаря. Він офіційно охороняв президента-втікача з 2011 року. У 2018 році Кобзар брав участь у судовому засіданні у справі Майдану через відеозв'язок з окупованого Криму.

Справа охоронця Януковича: що відомо

За інформацією слідства, у лютому 2014 року підозрюваний на посаді військовослужбовця вищого офіцерського складу з метою переховування Віктора Януковича на території Росії незаконно перетнув державний кордон України разом з ним.

Він діяв в інтересах експрезидента та для забезпечення його особистої безпеки вибув на територію держави-агресорки. Підозрюваний досі не повернувся в Україну.

У листопаді 2021 року головному охоронцю Януковича заочно повідомили про підозру.

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