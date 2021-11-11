Слідчі Державного бюро розслідувань за погодженням з Офісом генпрокурора повідомили про підозру колишньому заступнику начальника управління державної охорони України – начальнику Служби безпеки Президента України.

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Охоронцю Януковича повідомили про підозру

Головного охоронця Януковича підозрюють у дезертирстві за попередньою змовою та незаконному переправленні людини через держкордон України.

Слідство з'ясувало, що на початку 2014 року генерал-майор перебував у відрядженні у Криму, де керував заходами щодо охорони експрезидента Януковича. Однак після завершення відрядження він не лише не повернувся до місця служби, а й виїхав за межі України.

В Офісі генпрокурора уточнили, що з метою переховування президента-втікача на території Росії, його охоронець теж перетнув державний кордон України.

Ексзаступник керівника управління державної охорони вибув на територію Росії й до теперішнього часу не повернувся,

– наголосив в Офісі генпрокурора.

Його дії дали можливість Віктору Януковичу з 2014 року переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

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