Підозри стосуються перевищення службових повноважень, умисних вбивств, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту.

До теми ДБР повідомило про нову підозру Віктору Януковичу

Кому оголосили підозри

колишньому Міністру внутрішніх справ,

керівнику ГУ МВС України в Києві,

їх заступникам,

командиру столичного полку міліції особливого призначення "Беркут".

Також змінили підозри колишньому міністру оборони України, командувачу внутрішніх військ МВС, голові СБУ та його заступнику. Слідство з'ясувало, що силовики порушували законодавство, застосувавши військову техніку чи вогнепальну зброю проти мітингувальників. Це призвело до масових жертв – з 18 по 20 лютого загинули 67 людей.

Зверніть увагу! Загалом на Майдані загинули 107 людей. Крім того, постраждали 887 учасників акції та 132 правоохоронці.

Останні новини про справи Майдану