Зауважимо, що Янукович вже заочно засуджений за державну зраду в Україні.

Важливо Суд заочно арештував сина Януковича

За версією слідства, до складу групи входили колишні високопосадовці низки відомств:

Міністерства внутрішніх справ,

Служби безпеки,

Збройних сил України.

Всі вони підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів під час масових акцій протесту у центрі Києва з 18 по 20 лютого 2014 року. Так, високопосадовців звинувачують у:

вчиненні теракту з метою залякування населення, що призвело до настання тяжких наслідків та загибелі людей;

перевищенні влади та службових повноважень , що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів, що спричинило тяжкі наслідки;

, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів, що спричинило тяжкі наслідки; незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

Зверніть увагу! Через дії цієї організованої лише за 2 дні лютого загинули 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

У ДБР зазначили, що направили повідомлення про підозру за останніми відомими місцями проживання експрезидента.

Досудове розслідування триває, збираються докази для повідомлення про підозру іншим учасникам організованої групи на чолі з експрезидентом України за вчинення злочинів щодо учасників акцій протесту у 2013 – 2014 роках,

– мовиться у повідомленні ДБР.

Також слідчим суддею розглядається клопотання про обрання щодо Януковича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Новина доповнюється...