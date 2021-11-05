Зауважимо, що Янукович вже заочно засуджений за державну зраду в Україні.
Важливо Суд заочно арештував сина Януковича
За версією слідства, до складу групи входили колишні високопосадовці низки відомств:
- Міністерства внутрішніх справ,
- Служби безпеки,
- Збройних сил України.
Всі вони підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів під час масових акцій протесту у центрі Києва з 18 по 20 лютого 2014 року. Так, високопосадовців звинувачують у:
- вчиненні теракту з метою залякування населення, що призвело до настання тяжких наслідків та загибелі людей;
- перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів, що спричинило тяжкі наслідки;
- незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.
У ДБР зазначили, що направили повідомлення про підозру за останніми відомими місцями проживання експрезидента.
Досудове розслідування триває, збираються докази для повідомлення про підозру іншим учасникам організованої групи на чолі з експрезидентом України за вчинення злочинів щодо учасників акцій протесту у 2013 – 2014 роках,
– мовиться у повідомленні ДБР.
Також слідчим суддею розглядається клопотання про обрання щодо Януковича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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