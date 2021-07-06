Справу розглядатиме Голосіївський районний суд Києва. Підозрюваний працював у департаменті державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України.

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У чому підозрюють експравоохоронця

За даними слідства, підозрюваний вивозив за межі Києва співробітників так званої "чорної роти" "Беркуту", аби ті уникнули кримінальної відповідальності. Зазначимо, силовики були причетні до масових розстрілів та побиття учасників Революції Гідності.

Увечері 23 лютого 2014 року поліцейський організував їх перевезення від місця дислокації ПМОП "Беркут" у Києві до виробничого приміщення одного з проєктних інститутів. Там їм надали окреме місце для переховування.

Зранку наступного дня, за його сприяння та фінансування, працівники "чорної роти" по 2 – 3 особи на таксі виїхали за межі Києва у напрямку Миколаєва. Частина з них – за межі України.

Знищив зброю беркутівців

Крім того, колишній поліцейський знищив табельну вогнепальну зброю силовиків:

24 автомати АКМС,

1 снайперську гвинтівку Драгунова,

3 рушниці "Форт-500",

1 рушницю "Форт-12".

Цією зброєю беркутівці вбивали активістів на Майдані.