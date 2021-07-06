Дело будет рассматривать Голосеевский районный суд Киева. Подозреваемый работал в департаменте государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины.

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В чем подозревают бывшего правоохранителя

По данным следствия, подозреваемый вывозил за пределы Киева сотрудников так называемой "черной роты" "Беркута", чтобы те избежали уголовной ответственности. Отметим, силовики были причастны к массовым расстрелам и избиению участников Революции Достоинства.

Вечером 23 февраля 2014 года полицейский организовал их перевозку с места дислокации ПМОП "Беркут" в Киеве до производственного помещения одного из проектных институтов. Там им предоставили отдельное место для укрытия.

На следующий день утром, при его содействии и финансировании, работники "черной роты" по 2 – 3 человека на такси выехали за пределы Киева в направлении Николаева. Часть из них – за пределы Украины.

Уничтожил оружие беркутовцев

Кроме того, бывший полицейский уничтожил табельное огнестрельное оружие силовиков:

24 автомата АКМС,

1 снайперскую винтовку Драгунова,

3 ружья "Форт-500",

1 ружье "Форт-12".

Этим оружием беркутовцы убивали активистов на Майдане.