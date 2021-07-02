1 июля Серба явился на заседание Октябрьского районного суда, хотя ранее скрывался более 7 лет.

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Серба попытался оправдаться в суде

Неявку на заседание Владимир Серба объяснил тем, что якобы "просто не знал об уголовном производстве против него". Он рассказал, что "внезапно узнал" об этом в марте 2020 года, но не появлялся в суде, потому что "боялся подхватить коронавирус".

Прокуратура просила суд Запорожья взять обвиняемого Сербу под стражу, однако судья Пивоварова отказала прокуратуре и избрала Сербе личное обязательство.

Представительница потерпевших добавила, что обвиняемого Сербу сняли с розыска.

Пообещал появляться на заседаниях

Несмотря на мировую пандемию, на судебное заседание 1 июля Серба прилетел из Турции. Он уверял суд, что будет являться на все последующие заседания. Правда, ни одного документа, подтверждающего все эти утверждения он в суде не предоставил.

Интересная деталь! В подтверждение своей личности, Серба предоставил свой загранпаспорт. Он объяснил суду, что "потерял" свой украинский паспорт в России. Как правило, такая потеря украинского паспорта может означать получение российского гражданства.

Стоит напомнить, что Сербу обвиняют в совершении массовых беспорядков и превышении служебных полномочий во время разгона митингующих под Запорожской ОГА 26 января 2014 года.