1 липня Серба з'явився на засідання Жовтневого районного суду, хоча раніше переховувався понад 7 років.

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Серба спробував виправдатися у суді

Неявку на засідання Володимир Серба пояснив тим, що нібито "просто не знав про кримінальне провадження проти нього". Він розповів, що "раптово дізнався" про це у березні 2020 року, але не з'являвся у суді, бо "боявся підхопити коронавірус".

Прокуратура просила суд Запоріжжя взяти обвинуваченого Сербу під варту, однак суддя Пивоварова відмовила прокуратурі та обрала Сербі особисте зобов'язання.

Представниця потерпілих додала, що обвинуваченого Сербу зняли з розшуку.

Пообіцяв з'являтися на засіданнях

Попри світову пандемію, на судове засідання 1 липня Серба прилетів з Туреччини. Він запевняв суд, що буде з'являтись на всі наступні засідання. Щоправда, жодного документу, що підтверджують всі ці твердження він в суді не надав.

Цікава деталь! На підтвердження своєї особи, Серба надав свій закордонний паспорт. Він пояснив суду, що "загубив" свій український паспорт у Росії. Як правило, така втрата українського паспорта може означати отримання російського громадянства.

Варто нагадати, що Сербу звинувачують у вчиненні масових заворушень та перевищенні службових повноважень під час розгону мітингувальників під Запорізькою ОДА 26 січня 2014 року.