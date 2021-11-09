Подозрения касаются превышения служебных полномочий, умышленных убийств, причинения умышленных тяжких телесных повреждений, а также организации террористического акта.

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Кому объявили подозрения

бывшему Министру внутренних дел,

руководителю ГУ МВД Украины в Киеве,

их заместителям,

командиру столичного полка милиции особого назначения "Беркут".

Также изменили подозрения бывшему министру обороны Украины, командующему внутренних войск МВД, главе СБУ и его заместителю. Следствие выяснило, что силовики нарушали законодательство, применив военную технику или огнестрельное оружие против митингующих. Это привело к массовым жертвам – с 18 по 20 февраля погибли 67 человек.

Обратите внимание! Всего на Майдане погибли 107 человек. Кроме того, пострадали 887 участников акции и 132 правоохранителя.

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