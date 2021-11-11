Следователи Государственного бюро расследований по согласованию с Офисом генпрокурора сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника управления государственной охраны Украины – начальнику Службы безопасности Президента Украины.
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Охраннику Януковича сообщили о подозрении
Главного охранника Януковича подозревают в дезертирстве по предварительному сговору и незаконной переправке человека через госграницу Украины.
Следствие выяснило, что в начале 2014 года генерал-майор находился в командировке в Крыму, где руководил мероприятиями по охране экс-президента Януковича. Однако после завершения командировки он не только не вернулся в место службы, но и выехал за пределы Украины.
В Офисе генпрокурора уточнили, что с целью укрывательства президента-беглеца на территории России, его охранник тоже пересек государственную границу Украины.
Экс-руководитель Управления государственной охраны выбыл на территорию России и до настоящего времени не вернулся,
– подчеркнул в Офисе генпрокурора.
Его действия дали возможность Виктору Януковичу с 2014 года скрываться от органов досудебного расследования и суда.
Новые подозрения и изменение старых для силовиков времен Януковича
- На днях нескольким руководителям силовых структур времен Януковича объявили новые подозрения относительно дел Майдана. Они касаются превышения служебных полномочий, умышленных убийств, причинения умышленных тяжких телесных повреждений, а также организации террористического акта.
- Кроме того, изменили подозрения бывшему министру обороны Украины, командующему внутренних войск МВД, главе СБУ и его заместителю.