Следователи Государственного бюро расследований по согласованию с Офисом генпрокурора сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника управления государственной охраны Украины – начальнику Службы безопасности Президента Украины.

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Охраннику Януковича сообщили о подозрении

Главного охранника Януковича подозревают в дезертирстве по предварительному сговору и незаконной переправке человека через госграницу Украины.

Следствие выяснило, что в начале 2014 года генерал-майор находился в командировке в Крыму, где руководил мероприятиями по охране экс-президента Януковича. Однако после завершения командировки он не только не вернулся в место службы, но и выехал за пределы Украины.

В Офисе генпрокурора уточнили, что с целью укрывательства президента-беглеца на территории России, его охранник тоже пересек государственную границу Украины.

Экс-руководитель Управления государственной охраны выбыл на территорию России и до настоящего времени не вернулся,

– подчеркнул в Офисе генпрокурора.

Его действия дали возможность Виктору Януковичу с 2014 года скрываться от органов досудебного расследования и суда.

Обратите внимание! Правоохранители не называют имени охранника Януковича, однако речь идет о Константине Кобзаре. Он официально охранял сбежавшего президента с 2011 года. В 2018 году Кобзарь участвовал в судебном заседании по делу о Майдане по видеосвязи из оккупированного Крыма.

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