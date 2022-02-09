Про це у відомстві заявили у середу, 9 лютого. Зазначимо, що дезертирство карають в'язницею на строк від 2 до 5 років, а підбурювач згідно із законодавством вважається співучасником злочину.

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Янукович втік у Росію разом з заступником начальника УДО

Як пояснили у ДБР, 24 лютого 2014 року колишній український президент схилив до дезертирства заступника начальника Управління державної охорони України. Ймовірно, мовиться про Костянтина Кобзаря. Янукович робив це, тікаючи від кримінальної відповідальності за злочини проти активістів Революції Гідності.

За інформацією слідства, Кобзар тоді перебував у відрядженні на території Криму. Втім, так і не повернувся у Київ, а втік разом з підозрюваним до Росії.

Зверніть увагу! Вже найближчим часом у відомстві планують звернутися до слідчого суді з клопотанням про заочне обрання Януковичу запобіжного заходу.

Раніше суд дозволив заочне слідство та взяття під варту головного охоронця Януковича. Тоді правоохоронці також не називали імені підозрюваного, але очевидно, що мовиться про Кобзаря. Адже він офіційно охороняв президента-втікача.

Підозрюваний підбурював й інших військовослужбовців

В Офісі генпрокурора уточнили, що 23 лютого Янукович перебував на території однієї з військових частин Чорноморського флоту Росії у Гагарінському районі Севастополя. Саме там він і підбурював військовослужбовців УДО, які його охороняли, до вчинення дезертирства.

Адвокати Януковича "радять" надіслати підозру поштою

Як пишуть у телеграм-каналі PavlovskyNews, колишнього президента викликали на допит у ДБР, але він прогнозовано туди не з'явився. Натомість прийшли його адвокати. Вони відмовилися приймати повідомлення про підозру й "порадили" слідчим надіслати її поштою на адресу проживання Януковича.

Янукович поскаржився в ОАСК

У січні 2022 року Віктор Янукович поскаржився в Окружний адмінсуд Києва на те, що його нібито незаконно усунули з посади глави держави. Там вже відкрили відповідне провадження. Втікач зухвало вимагає визнати, що у парламенту не було повноважень позбавляти його звання президента в інший спосіб, окрім імпічменту.

Що відомо про Віктора Януковича: дивіться відео