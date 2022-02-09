Об этом в ведомстве заявили в среду, 9 февраля.

Обратите внимание Российские гранаты в "Беркуте" на Майдане: ДБР завершило расследование

Как объяснили в ГБР, 24 февраля 2014 года бывший украинский президент склонил к дезертирству заместителя начальника Управления государственной охраны Украины. Вероятно, говорится о Константине Кобзаре. Янукович делал это, убегая от уголовной ответственности за преступления против активистов Революции Достоинства.

По информации следствия, Кобзар тогда находился в командировке на территории Крыма. Однако, так и не вернулся в Киев, а сбежал вместе с Януковичем в Россию.

Обратите внимание! Уже в ближайшее время в ведомстве планируют обратиться в следственный суд с ходатайством о заочном избрании Януковичу меры пресечения.

В офисе генпрокурора уточнили, что 23 февраля Янукович находился на территории одной из воинских частей Черноморского флота России в Гагаринском районе Севастополя. Именно там он и подстрекал охранявших его военнослужащих УГО к дезертирству.

Ранее суд разрешил заочное следствие и заключение под стражу главного охранника Януковича.

Адвокаты Януковича "советуют" отправить подозрение по почте

Как пишут в телеграм-канале PavlovskyNews, бывшего президента вызвали на допрос в ГБР, но он прогнозируемо туда не явился. Зато пришли его адвокаты. Они отказались принимать сообщения о подозрении и "посоветовали" следователям послать его по почте на адрес проживания Януковича.

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