Про це 24 каналу розповів політолог Олег Саакян. На його думку, спусковим гачком для депутатів, які проголосували за це рішення, стали санкції Держдепу США проти скандального судді ОАСК Павла Вовка.

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Політолог наголосив, що саме введення санкцій проти судді Вовка стало приводом для депутатів взяти законодавчу ініціативу про ліквідацію ОАСК, яка лежала довгий час в парламенті, пустити в роботу і зібрати голоси за її ухвалення.

"Зрозуміло, що з Офісу Президента сказали, що потрібно зібрати ці голоси. Це був копняк з боку США. На жаль, але саме після цього все запрацювало", – зазначив він.

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Ганебна сторінка українського правосуддя

Саакян згадав про те, що ОАСК називали навіть "вовчою печерою".

Це, дійсно, була абсолютно ганебна сторінка не тільки українського правосуддя, а й політичного життя,

– підкреслив він.

За його словами, цей суд, який працював фактично у ручному режимі, був необхідний багатьом владам і тому вони його зберігали.

"З одного боку, з приводу ОАСК висловлювались останніми словами, кожен президент обіцяв, що його ліквідує. А з іншого – залишали його, тому що кишеньковим цей суд був вигідний", – вважає політолог.

Зараз, на його думку, нарешті ця сторінка перегорнута.

"Але чи не з'явиться щось замість ОАСК – будемо спостерігати, – наголосив Саакян.

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