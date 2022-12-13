Об этом 24 каналу рассказал политолог Олег Саакян. По его мнению, спусковым крючком для проголосовавших за это решение депутатов стали санкции Госдепа США против скандального судьи ОАСК Павла Вовка.

К теме Совет проголосовал за ликвидацию ОАСК

Политолог подчеркнул, что именно введение санкций против судьи Вовка послужило поводом для депутатов взять законодательную инициативу о ликвидации ОАСК, которая лежала долгое время в парламенте, пустить в работу и собрать голоса за ее принятие.

"Понятно, что из Офиса Президента сказали, что нужно собрать эти голоса. Это был копняк со стороны США. К сожалению, но именно после этого все заработало", – отметил он.

Политолог о закрытии ОАСК: смотрите видео

Позорная страница украинского правосудия

Саакян упомянул о том, что ОАСК называли даже "волчьей пещерой".

Это, действительно, была совершенно позорная страница не только украинского правосудия, но и политической жизни.

– подчеркнул он.

По его словам, этот суд, работавший фактически в ручном режиме, был необходим многим властям и потому они его хранили.

"С одной стороны, по поводу ОАСК высказывались последними словами, каждый президент обещал, что его ликвидирует. А с другой – оставляли его, потому что карманным этот суд был выгоден", – считает политолог.

Сейчас, по его мнению, наконец-то эта страница перевернута.

"Но не появится ли что-то вместо ОАСК – будем наблюдать, – подчеркнул Саакян.

Обратите внимание! Одиозный админсуд Киева принимал множество неправомерных решений. Одно из многих, набравшее огласку, – снятие статуса памятника с исторического здания "Цветы Украины" .

Что известно о санкциях против скандального судьи Павла Вовка