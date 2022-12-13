Об этом 24 каналу рассказал политолог Олег Саакян. По его мнению, спусковым крючком для проголосовавших за это решение депутатов стали санкции Госдепа США против скандального судьи ОАСК Павла Вовка.
К теме Совет проголосовал за ликвидацию ОАСК
Политолог подчеркнул, что именно введение санкций против судьи Вовка послужило поводом для депутатов взять законодательную инициативу о ликвидации ОАСК, которая лежала долгое время в парламенте, пустить в работу и собрать голоса за ее принятие.
"Понятно, что из Офиса Президента сказали, что нужно собрать эти голоса. Это был копняк со стороны США. К сожалению, но именно после этого все заработало", – отметил он.
Политолог о закрытии ОАСК: смотрите видео
Позорная страница украинского правосудия
Саакян упомянул о том, что ОАСК называли даже "волчьей пещерой".
Это, действительно, была совершенно позорная страница не только украинского правосудия, но и политической жизни.
– подчеркнул он.
По его словам, этот суд, работавший фактически в ручном режиме, был необходим многим властям и потому они его хранили.
"С одной стороны, по поводу ОАСК высказывались последними словами, каждый президент обещал, что его ликвидирует. А с другой – оставляли его, потому что карманным этот суд был выгоден", – считает политолог.
Сейчас, по его мнению, наконец-то эта страница перевернута.
"Но не появится ли что-то вместо ОАСК – будем наблюдать, – подчеркнул Саакян.
Что известно о санкциях против скандального судьи Павла Вовка
- 9 декабря Госдеп США по случаю Международного дня борьбы с коррупцией ввел санкции против судьи Окружного административного суда Киева Павла Вовка .
- Все имущество судьи на американской территории и все активы будут заморожены. Согласно американскому законодательству, Павлу Вовку и его ближайшим родственникам запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов.
- Председателя ОАСК Павла Вовка и еще 11 человек подозревают в том, что они "действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия ( СРП) и создание искусственных препятствий в их работе".
- Павел Волк утверждает, что введение санкций в США не стало для него сюрпризом. Он считает, что ввели их якобы по заказу украинских властей и международных структур, "которые пытаются получить контроль над судебной системой Украины". Все обвинения в коррупции скандальный судья отвергает.