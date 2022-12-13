Так, законопроект об отмене ОАСК и образовании Киевского городского окружного административного суда подали в апреле прошлого года.
К теме Чуть ли не все президенты грозились закрыть ОАСК, но до сих пор он был выгоден, – политолог
13 декабря Президент Украины подписал закон о ликвидации скандально известного Окружного админсуда Киева. Отметим, что путь к этой отмене был долгим.
Источник:Верховная рада Украины
Так, законопроект об отмене ОАСК и образовании Киевского городского окружного административного суда подали в апреле прошлого года.
К теме Чуть ли не все президенты грозились закрыть ОАСК, но до сих пор он был выгоден, – политолог