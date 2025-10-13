Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав привести білоруську армію у стан боєготовності. Очевидно, це відбулося за наказом Росії. Це більше схоже на ІПСО у бік країн Західної Європи.

Однак дії Лукашенка протягом останніх років щодо білоруської армії свідчать про те, що Білорусь теоретично готова до війни. Це в ефірі 24 Каналу зауважив заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко.

Чому Лукашенко прийняв таке рішення?

Павло Латушко зазначив, що це рішення Лукашенко прийняв одразу після зустрічі з Володимиром Путіним у Душанбе. Водночас у Білорусі приховують деталі. Проте, за повідомленнями ДПСУ, дій поблизу кордонів з Україною не спостерігається.

Є інформація про те, що ці навчання проводяться насамперед біля кордонів Литви і Польщі. Білоруський генерал Олександр Вольфович заявив, що нібито їм знову загрожує Захід. Насправді такі рішення потрібно сприймати як ІПСО на країни Західної Європи.

Це знову брязкання зброєю, проведення ІПСО для того, щоб змусити західні європейські країни хвилюватися насамперед про свою оборонну безпеку. Для того, щоб той ресурс, який вони могли б передати на підтримку України, вони залишали собі, витрачали на захист свого повітряного простору. Мені здається, на це націлені дії Лукашенка. Це точно наказ Кремля,

– вважає заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі.

За його словами, якщо буде наказ з Кремля, Лукашенко його виконає. Він не буде дотримуватися домовленостей ні з Брюсселем, ні з Вашингтоном. Білоруський диктатор завжди буде обирати Росію.

Водночас дії режиму Лукашенка з 2022 року до весни 2025 року у воєнній сфері показують, що Білорусь готова до війни. На це були виділені як внутрішні білоруські кошти, так і російські.

Зокрема, відбулися зміни в усіх законодавчих актах Білорусі, які пов'язані з оголошенням воєнного, надзвичайного стану, мобілізації, щодо людських ресурсів, економіки, промисловості. Вони вклали гроші у будівництво укріпрайонів у Брестській, Гомельській, Гродненській областях. Була спрощена система призову до збройних сил Білорусі і так далі.

Якщо ми подивимося на комплекс усіх цих дій, то дійсно Білорусь ніколи не була настільки готовою до війни. Усю цю мілітаристську риторику публічно повторює Лукашенко. Він постійно говорить: "Ми готовимося до війни",

– додав Латушко.

