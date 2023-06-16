Нищитимуть ворога вдень і вночі: тисячі українських військових навчать керувати дронами

У міністерстві цифрової трансформації повідомили про початок нового етапу проекту "Армія дронів" для наших захисників. Так, ще 10 тисяч українських військових зможуть пройти навчання на безпілотниках, які допоможуть знищити техніку росіян.

Це навчання стане другим етапом в Академії Армії дронів. Після проходження курсу оператори дронів зможуть долучитися до Сил оборони вже з новими ефективними навичками.

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Мінцифри оголосило новий етап навчання операторів БпЛА

У міністерстві наголосили, що важливим складником технологічної війни є саме безпілотники, бо саме завдяки їм військові можуть уражати техніку ворога як вдень, так і вночі.

Крім того, там зазначили, що правильне використання новітніх технологій дає перевагу на полі бою, тому українські захисники повинні навчатися й розвивати навички керування БпЛА.

У Мінцифри оголосили новий етап навчання операторів БпЛА / Фото Даніяра Сарсенова

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що 10 тисяч операторів уже пройшли перший курс і зараз вдало знищують ворожі цілі. Наступний етап проєкту має пройти така ж кількість військових.

Це дасть змогу ефективно виконувати завдання на фронті, зменшити втрати дронів та найголовніше – зберегти життя якомога більшої кількості захисників і захисниць,

– зауважив Федоров.

Він також сказав, що лише професійні оператори можуть мінімізувати збиття дронів ворогом, а також їх втрати під впливом радіоелектронної боротьби.

У Мінцифри також розповіли, що навчання проходитиме не тільки на коптерах. Відтепер наші військові опановуватимуть FPV-дрони й БпЛА літакового типу.

Загалом у міністерстві планують навчити 7,6 тисячі операторів коптерів, 2 тисячі пілотів FPV-дронів та 400 операторів безпілотників літакового типу.

Як проходитиме навчання операторів БпЛА

Дрони FPV – це безпілотні літальні апарати, які оснащені функцією "вид від першої особи". Це функція передавання відео в реальному часі за допомогою камери, що встановлена в передній частині БПЛА. FPV-дрони поділяються на три основні типи: перегонові, кінематографічні та фрістайл.

У Мінцифри сказали, що під час навчання всі студенти проходитимуть теоретичну частину, де вивчатимуть: технічні параметри безпілотників, їх обслуговування, картографію, тактику польотів в умовах РЕБ, маскування, демаскувальні фактори ворога тощо.

Також оператори проходитимуть і практичну частину з польотами на полігонах і місіях, що максимально наближені до справжнього бою з ворогом.

Навчання в Академії Армії дронів безоплатне для чинних представників Сил оборони України. Вже після закінчення курсу військові зможуть отримати сертифікат, що підтверджує їхню готовність застосовувати розвинуті навички на лінії зіткнення.

Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов наголосив, що завдяки приватним донорам вдалося навчити 10 тисяч професійних операторів дронів. За його словами, фінансування отримали всі школи, що подавали звітність за навчених операторів.

"Зараз профільне навчання військових критично важливе, тому ми продовжимо підтримувати школи операторів дронів", – сказав він.

У міністерстві також розповіли, що в межах проекту "Армія дронів" підписали меморандуми про співпрацю з 26 школами в різних куточках України. Також для ефективного навчання кожна зі шкіл підготовки операторів отримала систему супутникового зв’язку Старлінк.

Раніше Мінцифри сформувала 3 "ударні роти дронів"

Очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що в Україні формуються перші у світі роти ударних безпілотників. Він наголосив, що декілька з них вже повністю готові до участі у війні.

Федоров також зазначив, що ці роти повністю укомплектовані необхідною технікою. Зокрема, вони мають пікапи, ударні коптери та Старлінки.

У СтратКомі ЗСУ зауважили, що навчання особового складу цих рот здійснювалось з урахуванням особливостей та потреб наших захисників. Крім цього, їхня інтеграція у бойові порядки буде швидкою, а результати роботи ефективними та дієвими.

Армія дронів – це спільний проект Генштабу ЗСУ, Держспецзв’язку, Мінцифри та Міноборони. За понад 11 місяців діяльності "Армії дронів" за кошти фонду "UNITED24" придбали понад 3,8 комплексу дронів, а загальна сума укладених контрактів становить понад 4,3 млрд гривень.