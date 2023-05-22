Пресслужба Мінцифри прокоментувала 24 Каналу такі повідомлення ЗМІ. Зауважимо, що в березні Михайла Федорова призначили віцепрем'єром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.

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Чи можуть Федорова призначити новим прем'єром

Зауважимо, що про нібито можливе призначення Михайла Федорова прем'єром повідомляли УНН з посиланням на депутата з фракції "Слуга народу". Однак, на кого саме не вказали.

Співрозмовник видання зазначав: "Кажуть, є погоджений США новий молодий прем'єр. Заміну готують найближчим часом. На скільки відомо, то в нього вже працює бек-офіс і ще триває набір фахівців в нього".

Однак, у Міністерстві цифрової трансформації зазначили, що не підтверджують поширену інформацію.

Раніше Федоров відповів, чи хотів би стати прем'єром

У квітні в інтерв'ю Liga.net Михайло Федоров відповів на запитання, чи хотів би стати прем'єром.

"По-перше, я не хочу бути прем'єром. По-друге, я сподіваюся, що цього ніколи не відбудеться. Я поважаю прем'єра (Шмигаля – 24 Канал) і хочу працювати в його команді. У мене така філософія: коли ти працюєш в уряді, ти не повинен взагалі думати про інші посади, тому що вони тоді керують тобою і говорять, що ти можеш робити, а що – ні", – наголосив Федоров.