Уничтожают врага днем и ночью: тысячи украинских военных научат управлять дронами

В министерстве цифровой трансформации сообщили о начале нового этапа проекта "Армия дронов" для наших защитников. Еще 10 тысяч украинских военных смогут пройти обучение на беспилотниках, которые помогут уничтожить технику россиян.

Это обучение станет вторым этапом в Академии Армии дронов. После прохождения курса операторы дронов смогут приобщиться к Силам обороны уже с новыми эффективными навыками.

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Минцифры объявило новый этап обучения операторов БПЛА

В министерстве подчеркнули, что важной составляющей технологической войны являются беспилотники, потому что именно благодаря им военные могут поражать технику врага как днем, так и ночью.

Кроме того, отметили, что правильное использование новейших технологий дает преимущество на поле боя, поэтому украинские защитники должны учиться и развивать навыки управления БПЛА.

В Минцифры объявили новый этап обучения операторов БПЛА / Фото Данияра Сарсенова

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что 10 тысяч операторов уже прошли первый курс и сейчас успешно уничтожают враждебные цели. Следующий этап проекта должно пройти такое же количество военных.

Это позволит эффективно выполнять задачи на фронте, уменьшить потери дронов и самое главное – сохранить жизнь как можно большего количества защитников и защитниц.

– заметил Федоров.

Он также сказал, что только профессиональные операторы могут минимизировать сбивание дронов врагом, а также их потери под влиянием радиоэлектронной борьбы.

В Минцифры также рассказали, что обучение будет проходить не только на коптерах. Отныне наши военные будут овладевать FPV-дронами и БПЛА самолетного типа.

Всего в министерстве планируют обучить 7,6 тысячи операторов коптеров, 2 тысячи пилотов FPV-дронов и 400 операторов беспилотников самолетного типа.

Как будет проходить обучение операторов БПЛА

Дроны FPV – это беспилотные летательные аппараты, которые оснащены функцией "вид от первого лица". Это функция передачи видео в реальном времени с помощью камеры, установленной в передней части БПЛА. FPV-дроны делятся на три основных типа: гоночные, кинематографические и фристайл.

В Минцифры сказали, что во время обучения все студенты будут проходить теоретическую часть, где будут изучать: технические параметры беспилотников, их обслуживание, картографию, тактику полетов в условиях РЭБ, маскировку, демаскирующее факторы врага и т.д.

Также операторы будут проходить и практическую часть с полетами на полигонах и миссиях, максимально приближенных к настоящему бою с врагом.

Обучение в Академии Армии дронов бесплатно для действующих представителей Сил обороны Украины. Уже после окончания курса военные смогут получить сертификат, подтверждающий готовность применять развитые навыки на линии столкновения.

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов подчеркнул, что благодаря частным донорам удалось обучить 10 тысяч профессиональных операторов дронов. По его словам, финансирование получили все школы, представлявшие отчетность за обученных операторов.

"Сейчас профильное обучение военных критически важно, поэтому мы продолжим поддерживать школы операторов дронов", – сказал он.

В министерстве также рассказали, что в рамках проекта "Армия дронов" подписали меморандумы о сотрудничестве с 26 школами в разных уголках Украины. Также для эффективного обучения каждая из школ подготовки операторов получила систему спутниковой связи Старлинк.

Ранее Минцифры сформировала 3 "ударные роты дронов"

Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что в Украине формируются первые в мире роты ударных беспилотников. Он подчеркнул, что несколько уже полностью готовы к участию в войне.

Федоров также отметил, что эти роты полностью укомплектованы необходимой техникой. В частности, у них есть пикапы, ударные коптеры и Старлинки.

В Страткоме ВСУ отметили, что обучение личного состава этих рот осуществлялось с учетом особенностей и потребностей наших защитников. Кроме того, их интеграция в боевые порядки будет быстрой, а результаты работы эффективными и действенными.

Армия дронов – это совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи, Минцифры и Минобороны. За более чем 11 месяцев деятельности "Армии дронов" за средства фонда "UNITED24" приобрели более 3,8 комплекса дронов, а общая сумма заключенных контрактов составляет более 4,3 млрд гривен.