Ранее Минцифры вместе с Генштабом анонсировали создание первых в мире ударных рот БПЛА. Первые 3 из них уже готовы к бою.
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Украина укомплектовала первые 3 роты ударных дронов
По состоянию на 28 марта первые 3 ударные роты БПЛА уже готовы к бою. Они уже полностью укомплектованы, имеют пикапы, ударные коптеры и старлинки.
Пикапы пригодятся для рейдов мобильных групп в тыл врага, доставки грузов и эвакуации раненых. Старлинки – бесперебойная связь на поле боя. Все это – наше конкурентное преимущество над россиянами,
– уточнил Михаил Федоров.
В Стратком ВСУ подчеркнули, что обучение личного состава этих рот осуществлялось с учетом имеющихся особенностей и потребностей наших защитников. Их интеграция в боевые порядки будет быстрой, а результаты работы — эффективными и действенными.
Все беспилотники – украинские
Фёдоров отметил, что все беспилотники украинского производства. Оборудование для ударных рот Армии дронов приобрели частные доноры.
Украинская армия активно трансформируется и получает уникальный опыт в наиболее технологичной войне в истории. Ранее вместе с Генштабом анонсировали создание первых в мире ударных рот БПЛА. С совершенно новым подходом к менеджменту, обучению и доктрине применения дронов,
– сказал он.
Беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии, наводить артиллерию, помогут воинам быть максимально эффективными во время городских боев и сохранять жизнь.
Министр цифровой трансформации отметил, что "смелость и технологии сделают многое для нашей победы. Чтобы мы не теряли лучших людей".