"Тесту двох пальців" більше не буде: армія Індонезії скасувала жахливу перевірку жінок

В Індонезії нарешті скасували обурливу перевірку на незайманість під час прийому на військову службу. Тепер жінки потраплятимуть до армії у такий самий спосіб, як і чоловіки.

Про відповідне рішення оголосив начальник штабу армії генерал Андік Перкаса. Він підкреслив, що "є речі, які не мають відношення до справи".

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Нові правила зруйнували прикру традицію, яка існувала у країні десятиліттями.

Ми більше не можемо проводити такого роду експертизу. Ми повинні проводити однакові іспити з новобранцями-жінками, як і з новобранцями-чоловіками,

– заявив генерал Андіка Перкаса.

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Процедуру, відому в Індонезії як "тест двома пальцями", правозахисники давно критикують і називають "образливою".

Раніше ВООЗ неодноразово заявляла, що тестування на незайманість є ненауковим, шкідливим і таким, що порушує права людини. Воно могло мати негайні та довгострокові наслідки, які б згубно позначаються на фізичному, психологічному та соціальному добробуті жінок, які пройшли так зване тестування.

Дослідження не має наукової цінності або клінічних показань – відсутність дівочої пліви не є надійною ознакою статевого акту, і немає відомого дослідження, яке могло б підтвердити анамнез вагінального статевого акту,

– заявили у ВООЗ.

У 2014 році влада Індонезії скасували тест на невинність для абітурієнток, що вступають у коледж із підготовки державних службовців.

Тестування на незайманість є давньою традицією у щонайменше 20 країнах у всіх регіонах світу. За логікою тих, хто вимагає провести цю жахливу процедуру, жінки, в яких не виявили дівочу пліву, "втратили" честь чи соціальну цінність.

Зауважимо, що поняття "невинність" є швидше соціальною, культурною та релігійною концепцією, що демонструє гендерну дискримінацію жінок і дівчат.