"Теста двух пальцев" больше не будет: армия Индонезии отменила ужасную проверку женщин

В Индонезии наконец отменили возмутительную проверку на девственность во время приема на военную службу. Теперь женщины будут попадать в армию таким же образом, как и мужчины.

О соответствующем решении объявил начальник штаба армии генерал Андик Перкаса. Он подчеркнул, что "есть вещи, которые не имеют отношения к делу".

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Новые правила разрушили досадную традицию, которая существовала в стране десятилетиями.

Мы больше не можем проводить такого рода экспертизу. Мы должны проводить одинаковые экзамены как с новобранцами-женщинами, так и с новобранцами-мужчинами,

– заявил генерал Андика Перкаса.

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Процедуру, известную в Индонезии как "тест двумя пальцами", правозащитники давно критикуют и называют "оскорбительной".

Ранее ВОЗ неоднократно заявляла, что тестирование на девственность является ненаучным, вредным и нарушающим права человека. Оно могло иметь немедленные и долгосрочные последствия, которые пагубно сказываются на физическом, психологическом и социальном благополучии женщин, которые прошли так называемое тестирование.

Исследование не имеет научной ценности или клинических показаний – отсутствие девственной плевы не является надежным признаком полового акта, и нет известного исследования, которое могло бы подтвердить анамнез вагинального полового акта,

– заявили в ВОЗ.

В 2014 году власти Индонезии отменили тест на девственность для абитуриенток, поступающих в колледж по подготовке государственных служащих.

Тестирование на девственность является давней традицией в по меньшей мере 20 странах во всех регионах мира. По логике тех, кто требует провести эту ужасную процедуру, женщины, у которых не обнаружили девственную плеву, "потеряли" честь или социальную ценность.

Заметим, что понятие "невинность" является скорее социальной, культурной и религиозной концепцией, демонстрирующей гендерную дискриминацию женщин и девушек.