О соответствующем решении объявил начальник штаба армии генерал Андик Перкаса. Он подчеркнул, что "есть вещи, которые не имеют отношения к делу".
Важно Шаг к равенству: в Чехии разрешили женщинам не добавлять к фамилии суффикс -ová
Новые правила разрушили досадную традицию, которая существовала в стране десятилетиями.
Мы больше не можем проводить такого рода экспертизу. Мы должны проводить одинаковые экзамены как с новобранцами-женщинами, так и с новобранцами-мужчинами,
– заявил генерал Андика Перкаса.
Что известно о шокирующем тесте на целомудрие в Индонезии
Процедуру, известную в Индонезии как "тест двумя пальцами", правозащитники давно критикуют и называют "оскорбительной".
Ранее ВОЗ неоднократно заявляла, что тестирование на девственность является ненаучным, вредным и нарушающим права человека. Оно могло иметь немедленные и долгосрочные последствия, которые пагубно сказываются на физическом, психологическом и социальном благополучии женщин, которые прошли так называемое тестирование.
Исследование не имеет научной ценности или клинических показаний – отсутствие девственной плевы не является надежным признаком полового акта, и нет известного исследования, которое могло бы подтвердить анамнез вагинального полового акта,
– заявили в ВОЗ.
В 2014 году власти Индонезии отменили тест на девственность для абитуриенток, поступающих в колледж по подготовке государственных служащих.
Заметим, что понятие "невинность" является скорее социальной, культурной и религиозной концепцией, демонстрирующей гендерную дискриминацию женщин и девушек.