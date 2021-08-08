Про відповідне рішення оголосив начальник штабу армії генерал Андік Перкаса. Він підкреслив, що "є речі, які не мають відношення до справи".
Важливо Крок до рівності: у Чехії дозволили жінкам не додавати до прізвища суфікс -ová
Нові правила зруйнували прикру традицію, яка існувала у країні десятиліттями.
Ми більше не можемо проводити такого роду експертизу. Ми повинні проводити однакові іспити з новобранцями-жінками, як і з новобранцями-чоловіками,
– заявив генерал Андіка Перкаса.
Що відомо про шокуючий тест на цнотливість в Індонезії
Процедуру, відому в Індонезії як "тест двома пальцями", правозахисники давно критикують і називають "образливою".
Раніше ВООЗ неодноразово заявляла, що тестування на незайманість є ненауковим, шкідливим і таким, що порушує права людини. Воно могло мати негайні та довгострокові наслідки, які б згубно позначаються на фізичному, психологічному та соціальному добробуті жінок, які пройшли так зване тестування.
Дослідження не має наукової цінності або клінічних показань – відсутність дівочої пліви не є надійною ознакою статевого акту, і немає відомого дослідження, яке могло б підтвердити анамнез вагінального статевого акту,
– заявили у ВООЗ.
У 2014 році влада Індонезії скасували тест на невинність для абітурієнток, що вступають у коледж із підготовки державних службовців.
Зауважимо, що поняття "невинність" є швидше соціальною, культурною та релігійною концепцією, що демонструє гендерну дискримінацію жінок і дівчат.