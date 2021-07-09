Відповідне рішення підписав президент Чехії Мілош Земан, а раніше ініціативу схвалила більшість в обох палатах парламенту.

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Зазначимо, що ще донедавна жінки не могли обрати форму свого прізвища. Колишня міністерка юстиції Хелена Валькова назвала це "ознакою нерівності". Жінка могла відмовитися закінчення, тільки якщо:

належить до іншої національності,

одружена з іноземцем,

постійно живе за кордоном.

Прикметно, що в сусідній Словаччині таким правом наділені всі жінки.

Що зміниться

Відтепер жінки зможуть не додавати до свого прізвища закінчення жіночого роду -ová. Простіше кажучи, якщо у чоловіка прізвище Новак, то його дружина та дочки не будуть зобов'язані змінювати його на Новакова. Раніше жінкам відмовляли у праві на чоловіче прізвище.

Ухвалений закон дає жінкам право на вибір будь-якої форми в посвідченні особи та інших офіційних документах.

Зверніть увагу! Для слов'янських мов характерне особливе формування жіночих прізвищ, що утворюються від чоловічих додаванням закінчень. Але на тлі боротьби за гендерну рівність від таких форм намагаються відмовитися.