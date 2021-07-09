Відповідне рішення підписав президент Чехії Мілош Земан, а раніше ініціативу схвалила більшість в обох палатах парламенту.
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Зазначимо, що ще донедавна жінки не могли обрати форму свого прізвища. Колишня міністерка юстиції Хелена Валькова назвала це "ознакою нерівності". Жінка могла відмовитися закінчення, тільки якщо:
- належить до іншої національності,
- одружена з іноземцем,
- постійно живе за кордоном.
Прикметно, що в сусідній Словаччині таким правом наділені всі жінки.
Що зміниться
Відтепер жінки зможуть не додавати до свого прізвища закінчення жіночого роду -ová. Простіше кажучи, якщо у чоловіка прізвище Новак, то його дружина та дочки не будуть зобов'язані змінювати його на Новакова. Раніше жінкам відмовляли у праві на чоловіче прізвище.
Ухвалений закон дає жінкам право на вибір будь-якої форми в посвідченні особи та інших офіційних документах.