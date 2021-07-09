Відповідне рішення підписав президент Чехії Мілош Земан, а раніше ініціативу схвалила більшість в обох палатах парламенту.

Варте уваги В Іспанії вчителі-чоловіки прийшли до школи у спідницях: протестують через виключення учня

Зазначимо, що ще донедавна жінки не могли обрати форму свого прізвища. Колишня міністерка юстиції Хелена Валькова назвала це "ознакою нерівності". Жінка могла відмовитися закінчення, тільки якщо:

  • належить до іншої національності,
  • одружена з іноземцем,
  • постійно живе за кордоном.

Прикметно, що в сусідній Словаччині таким правом наділені всі жінки.

Що зміниться

Відтепер жінки зможуть не додавати до свого прізвища закінчення жіночого роду -ová. Простіше кажучи, якщо у чоловіка прізвище Новак, то його дружина та дочки не будуть зобов'язані змінювати його на Новакова. Раніше жінкам відмовляли у праві на чоловіче прізвище.

Ухвалений закон дає жінкам право на вибір будь-якої форми в посвідченні особи та інших офіційних документах.