Неймовірний успіх, – експерт назвав результати удару по арсеналу ГРАУ РФ
- Супутникові знімки показали наслідки удару по арсеналу ГРАУ в Костромській області, який був важливим вузлом постачання боєприпасів.
- Експерт Сергій Кузан зазначив, що удар був результативним, а російська протиповітряна оборона не спрацювала належним чином.
У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару Сил оборони по арсеналу ГРАУ в Костромській області. У Генштабі підтвердили ураження 100-го арсеналу, який називали одним із важливих вузлів постачання боєприпасів.
Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу пояснив, чому цей удар має вагу. Він зазначив, що на кадрах видно кілька результативних влучань, а російська протиповітряна оборона там не спрацювала як мала б.
Дивіться також Забудьте про кордони 1991 року, – відверте інтерв'ю Павла Казаріна про завершення війни й мобілізацію
Що означає ураження арсеналу ГРАУ в Костромській області?
Арсенали ГРАУ для Росії є пріоритетними цілями, бо це склади запасів того, що "летить" по фронту. За його словами, 100-й арсенал біля населеного пункту Нея був важливим вузлом постачання, з якого наповнювали менші склади ближче до лінії бойових дій.
Цей сотий арсенал був хабом, звідки розходилися постачання артилерійських снарядів,
– пояснив Кузан.
Він звернув увагу, що на супутникових знімках видно кілька осередків займання, а отже й кілька влучань у різних локаціях. Навіть попри те, що склади були розділені на секції та захищені спорудами, там, за його словами, сталася повторна детонація, а оцінити обсяг знищеного боєкомплекту наразі складно.
Це неймовірний успіх СБУ. Навіть такі пріоритетні об'єкти – у зоні досяжності наших спецпідрозділів,
– сказав Кузан.
Він додав, що окремий важливий момент у цій історії – робота російської протиповітряної оборони. За його словами, система ППО на об'єкті не спрацювала як мала б, і це показує вразливість навіть найбільш захищених військових цілей у тилу Росії.
Російська ППО провалила захист арсеналу ГРАУ
Удар по такому складу мав би бути одним із найскладніших, бо подібні арсенали зазвичай прикривають ретельніше, ніж багато інших військових об'єктів. У цьому випадку, за його словами, прикриття не спрацювало так, як Росія розраховувала.
Їхня система ППО там не спрацювала, хоча мала б відбити все: дрони й ракети,
– сказав Кузан.
Він наголосив, що це показує пріоритети росіян у захисті тилу. На його думку, Москва зараз прикрита сильніше, ніж критичні склади боєприпасів, які напряму впливають на забезпечення фронту.
Москва на сьогодні захищена краще, ніж головні арсенали противника,
– зазначив Кузан.
Він додав, що саме такі провали створюють для України можливості бити по логістиці та запасах, а не лише по виробництву. Навіть якщо склад не знищений повністю, пошкодження і детонації можуть надовго вибити його з роботи та ускладнити постачання на напрямки, які він забезпечував.
Що відомо про останні удари України по Росії:
- Далекобійні дрони СБУ атакували арсенал ГРАУ у Нейському районі Костромської області. У Defense Express звернули увагу, що це найвіддаленіша з таких цілей, орієнтовно близько 900 кілометрів від кордону України, і що Україна вже уражала п'ятий арсенал ГРАУ, не рахуючи інших великих складів боєприпасів.
- На арсеналі №100 могли бути значні запаси боєприпасів, а проєктну місткість оцінюють приблизно до 150 тисяч тонн, але це умовно, а реальні обсяги могли бути меншими.
- У Defense Express також зазначили, що удар не знищив об'єкт повністю, і це може пояснюватися як неповним заповненням, так і посиленим захистом та розосередженням боєприпасів після попередніх атак.
- Генштаб повідомив про ураження арсеналу №100 і нафтобази. За цими даними, на арсеналі була детонація боєприпасів і масштабна пожежа, місцева влада оголосила евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.
- Також дрони уразили нафтобазу "Геркон Плюс" у Липецькій області, там спалахнула інтенсивна пожежа.