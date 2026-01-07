Неймовірний успіх, – експерт назвав результати удару по арсеналу ГРАУ РФ

У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару Сил оборони по арсеналу ГРАУ в Костромській області. У Генштабі підтвердили ураження 100-го арсеналу, який називали одним із важливих вузлів постачання боєприпасів.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу пояснив, чому цей удар має вагу. Він зазначив, що на кадрах видно кілька результативних влучань, а російська протиповітряна оборона там не спрацювала як мала б.

Дивіться також Забудьте про кордони 1991 року, – відверте інтерв'ю Павла Казаріна про завершення війни й мобілізацію

Що означає ураження арсеналу ГРАУ в Костромській області?

Арсенали ГРАУ для Росії є пріоритетними цілями, бо це склади запасів того, що "летить" по фронту. За його словами, 100-й арсенал біля населеного пункту Нея був важливим вузлом постачання, з якого наповнювали менші склади ближче до лінії бойових дій.

Цей сотий арсенал був хабом, звідки розходилися постачання артилерійських снарядів,

– пояснив Кузан.

Він звернув увагу, що на супутникових знімках видно кілька осередків займання, а отже й кілька влучань у різних локаціях. Навіть попри те, що склади були розділені на секції та захищені спорудами, там, за його словами, сталася повторна детонація, а оцінити обсяг знищеного боєкомплекту наразі складно.

Це неймовірний успіх СБУ. Навіть такі пріоритетні об'єкти – у зоні досяжності наших спецпідрозділів,

– сказав Кузан.

Він додав, що окремий важливий момент у цій історії – робота російської протиповітряної оборони. За його словами, система ППО на об'єкті не спрацювала як мала б, і це показує вразливість навіть найбільш захищених військових цілей у тилу Росії.

Російська ППО провалила захист арсеналу ГРАУ

Удар по такому складу мав би бути одним із найскладніших, бо подібні арсенали зазвичай прикривають ретельніше, ніж багато інших військових об'єктів. У цьому випадку, за його словами, прикриття не спрацювало так, як Росія розраховувала.

Їхня система ППО там не спрацювала, хоча мала б відбити все: дрони й ракети,

– сказав Кузан.

Він наголосив, що це показує пріоритети росіян у захисті тилу. На його думку, Москва зараз прикрита сильніше, ніж критичні склади боєприпасів, які напряму впливають на забезпечення фронту.

Москва на сьогодні захищена краще, ніж головні арсенали противника,

– зазначив Кузан.

Він додав, що саме такі провали створюють для України можливості бити по логістиці та запасах, а не лише по виробництву. Навіть якщо склад не знищений повністю, пошкодження і детонації можуть надовго вибити його з роботи та ускладнити постачання на напрямки, які він забезпечував.

Що відомо про останні удари України по Росії: