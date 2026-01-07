Невероятный успех, эксперт назвал результаты удара по арсеналу ГРАУ РФ

В сети появились спутниковые снимки последствий удара Сил обороны по арсеналу ГРАУ в Костромской области. В Генштабе подтвердили поражение 100-го арсенала, который называли одним из важных узлов снабжения боеприпасов.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала объяснил, почему этот удар имеет вес. Он отметил, что на кадрах видно несколько результативных попаданий, а российская противовоздушная оборона там не сработала как должна была бы.

Что означает поражение арсенала ГРАУ в Костромской области?

Арсеналы ГРАУ для России являются приоритетными целями, потому что это склады запасов того, что "летит" по фронту. По его словам, 100-й арсенал возле населенного пункта Нея был важным узлом снабжения, из которого наполняли меньшие склады ближе к линии боевых действий.

Этот сотый арсенал был хабом, откуда расходились поставки артиллерийских снарядов,

– объяснил Кузан.

Он обратил внимание, что на спутниковых снимках видно несколько очагов возгорания, а значит и несколько попаданий в разных локациях. Даже несмотря на то, что склады были разделены на секции и защищены сооружениями, там, по его словам, произошла повторная детонация, а оценить объем уничтоженного боекомплекта пока сложно.

Это невероятный успех СБУ. Даже такие приоритетные объекты – в зоне досягаемости наших спецподразделений,

– сказал Кузан.

Он добавил, что отдельный важный момент в этой истории – работа российской противовоздушной обороны. По его словам, система ПВО на объекте не сработала как должна была бы, и это показывает уязвимость даже самых защищенных военных целей в тылу России.

Российская ПВО провалила защиту арсенала ГРАУ

Удар по такому складу должен был бы быть одним из самых сложных, потому что подобные арсеналы обычно прикрывают тщательнее, чем многие другие военные объекты. В этом случае, по его словам, прикрытие не сработало так, как Россия рассчитывала.

Их система ПВО там не сработала, хотя должна была бы отразить все: дроны и ракеты,

– сказал Кузан.

Он отметил, что это показывает приоритеты россиян в защите тыла. По его мнению, Москва сейчас прикрыта сильнее, чем критические склады боеприпасов, которые напрямую влияют на обеспечение фронта.

Москва на сегодня защищена лучше, чем главные арсеналы противника,

– отметил Кузан.

Он добавил, что именно такие провалы создают для Украины возможности бить по логистике и запасам, а не только по производству. Даже если склад не уничтожен полностью, повреждения и детонации могут надолго выбить его из работы и усложнить поставки на направления, которые он обеспечивал.

