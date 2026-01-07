Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала объяснил, почему этот удар имеет вес. Он отметил, что на кадрах видно несколько результативных попаданий, а российская противовоздушная оборона там не сработала как должна была бы.
Что означает поражение арсенала ГРАУ в Костромской области?
Арсеналы ГРАУ для России являются приоритетными целями, потому что это склады запасов того, что "летит" по фронту. По его словам, 100-й арсенал возле населенного пункта Нея был важным узлом снабжения, из которого наполняли меньшие склады ближе к линии боевых действий.
Этот сотый арсенал был хабом, откуда расходились поставки артиллерийских снарядов,
– объяснил Кузан.
Он обратил внимание, что на спутниковых снимках видно несколько очагов возгорания, а значит и несколько попаданий в разных локациях. Даже несмотря на то, что склады были разделены на секции и защищены сооружениями, там, по его словам, произошла повторная детонация, а оценить объем уничтоженного боекомплекта пока сложно.
Это невероятный успех СБУ. Даже такие приоритетные объекты – в зоне досягаемости наших спецподразделений,
– сказал Кузан.
Он добавил, что отдельный важный момент в этой истории – работа российской противовоздушной обороны. По его словам, система ПВО на объекте не сработала как должна была бы, и это показывает уязвимость даже самых защищенных военных целей в тылу России.
Российская ПВО провалила защиту арсенала ГРАУ
Удар по такому складу должен был бы быть одним из самых сложных, потому что подобные арсеналы обычно прикрывают тщательнее, чем многие другие военные объекты. В этом случае, по его словам, прикрытие не сработало так, как Россия рассчитывала.
Их система ПВО там не сработала, хотя должна была бы отразить все: дроны и ракеты,
– сказал Кузан.
Он отметил, что это показывает приоритеты россиян в защите тыла. По его мнению, Москва сейчас прикрыта сильнее, чем критические склады боеприпасов, которые напрямую влияют на обеспечение фронта.
Москва на сегодня защищена лучше, чем главные арсеналы противника,
– отметил Кузан.
Он добавил, что именно такие провалы создают для Украины возможности бить по логистике и запасам, а не только по производству. Даже если склад не уничтожен полностью, повреждения и детонации могут надолго выбить его из работы и усложнить поставки на направления, которые он обеспечивал.
Что известно о последних ударах Украины по России:
- Дальнобойные дроны СБУ атаковали арсенал ГРАУ в Нейском районе Костромской области. В Defense Express обратили внимание, что это самая отдаленная из таких целей, ориентировочно около 900 километров от границы Украины, и что Украина уже поражала пятый арсенал ГРАУ, не считая других крупных складов боеприпасов.
- На арсенале №100 могли быть значительные запасы боеприпасов, а проектную емкость оценивают примерно до 150 тысяч тонн, но это условно, а реальные объемы могли быть меньше.
- В Defense Express также отметили, что удар не уничтожил объект полностью, и это может объясняться как неполным заполнением, так и усиленной защитой и рассредоточением боеприпасов после предыдущих атак.
- Генштаб сообщил о поражении арсенала №100 и нефтебазы. По этим данным, на арсенале была детонация боеприпасов и масштабный пожар, местные власти объявили эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.
- Также дроны поразили нефтебазу "Геркон Плюс" в Липецкой области, там вспыхнул интенсивный пожар.