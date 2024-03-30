У Росії є ракети, а в нас немає, – Зеленський пояснив, як з допомогою ATACMS відповість ворогові

Україна потребує далекобійних ракет. На цьому також наголосив Володимир Зеленський. Він пояснив журналістам, як з допомогою ATACMS наша держава зможе відповісти Росії.

Президент України дав інтерв'ю. У ньому він зазначив, що наша держава терміново потребує ракет великої дальності – ATACMS.

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Для чого Україні потрібні ATACMS

За словами Володимира Зеленського, ці ракети зможуть вражати цілі ворога в тимчасово окупованому Криму. Зокрема йдеться про аеродроми, з яких Росія підіймає літаки, які випускають високоточні ракети, що завдають нашій державі значної шкоди. Власне, цими ракетами нещодавно били по Одесі.

Коли у Росії є ракети, а у нас немає, вони атакують ракетами: Все – газ, енергетика, школи, заводи, цивільні будівлі,

– наголосив Зеленський.

В інтерв'ю він підкреслив, що ATACMS стануть відповіддю. Глава держави зазначив, що відповідні далекобійні ракети використовуватимуть не для атак по території Росії, а по аеродромах у Криму.

Коли Росія знатиме, що ми можемо знищити ці літаки, вони не будуть атакувати з Криму. Це як з морським флотом. Ми витіснили їх з наших територіальних вод. Тепер ми витіснимо їх з аеропортів у Криму,

– додав він.

Зауважимо, що Володимир Зеленський в інтерв'ю також висловився про удари дронами по російських НПЗ. За словами глави держави, це вимушений крок. І що наша країна вимушена відповідати на російські атаки по Україні.

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