У России есть ракеты, а у нас нет, – Зеленский объяснил, как с помощью ATACMS ответит врагу
Источник:Tha Washington Post
Украина нуждается в дальнобойных ракетах. Это также подчеркнул Владимир Зеленский. Он объяснил журналистам, как с помощью ATACMS наше государство сможет ответить России.
Президент Украины дал интервью. В нем он отметил, что наше государство срочно нуждается в ракетах большой дальности – ATACMS.
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Для чего Украине нужны ATACMS
По словам Владимира Зеленского, эти ракеты смогут поражать цели врага в смогут поражать цели врага во временно оккупированном Крыму. В частности речь идет об аэродромах, с которых Россия поднимает самолеты, которые выпускают высокоточные ракеты, наносящие нашему государству значительный ущерб. Собственно, этими ракетами недавно били по Одессе.
Когда у России есть ракеты, а у нас нет, они атакуют ракетами: Все – газ, энергетика, школы, заводы, гражданские здания,
– подчеркнул Зеленский.
В интервью он подчеркнул, что ATACMS станут ответом. Глава государства отметил, что соответствующие дальнобойные ракеты будут использовать не для атак по территории России, а по аэродромам в Крыму.
Когда Россия будет знать, что мы можем уничтожить эти самолеты, они не будут атаковать из Крыма. Это как с морским флотом. Мы вытеснили их из наших территориальных вод. Теперь мы вытесним их из аэропортов в Крыму,
– добавил он.
Заметим, что Владимир Зеленский в интервью также высказался об ударах дронами по российским НПЗ. По словам главы государства, это вынужденный шаг. И что наша страна вынуждена отвечать на российские атаки по Украине.
Топ-генерал США очертил новые "красные линии" по ATACMS
- Подробнее о них рассказал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал США Чарльз Браун. Он отметил, что предоставление ATACMS нашему государству – больше не такое рискованное, как было раньше. И что оно не станет причиной так называемой "эскалации войны".
- Собственно, с 2022 года Россия заявляла, что передача Украине ATACMS якобы станет пересечением "красных линий". Мол, радиус действия соответствующего вооружения позволит направить его на Москву. Но сами эти так называемые "линии" становятся с каждым днем все более размытыми. И еще с осени 2023 года ходили слухи, что США могут предоставить Украине дальнобойные ракеты в небольшом количестве.