Паралізує війська: військовий експерт припустив, по яких цілях можна застосувати ATACMS

Україна отримала ракети ATACMS. Однак низка союзників вважає, що ефект від цих далекобійних ракет буде недовгостроковим. Мовляв, окупанти можуть дуже швидко адаптуватися.

Якщо говорити про авіацію, то загарбники можуть перекинути її на польові аеродроми у тимчасово окупованому Криму. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Юрій Федоров, зауваживши, що туди ATACMS, які є в ЗСУ, не зможуть діставати.

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Окрім того, росіяни можуть перекинути свою авіацію й на територію Росії. Однак для авіації це не так страшно, адже перекидання ще на 100 кілометрів – не питання для сучасних літаків.

"Якщо доведеться туди відводити великі бригадного рівня склади з озброєнням та військовою технікою, і взагалі військовим майном, усі табори та місця дислокації особового складу – це вже серйозна проблема", – сказав Федоров.

Адже так окупантам доведеться на сотню кілометрів далі возити людей та техніку, аби потім це перекидати на лінію фронту. Це серйозно знизить боєздатність російської армії. До того ж у росіян не так багато вантажівок. А дорогами, які є на Півдні України, багато не перевезеш.

"Це очевидний виграш від появи таких ракет", – вважає військовий експерт.

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При цьому, можливо, Україна може отримати й ракети ATACMS, які б'ють на 300 кілометрів. Тоді увесь тимчасово окупований півострів буде під прицілом.

Юрій Федоров додав, що "дорога ракета" – це тоді, коли вона знищує командний пункт армії, який має бути достатньо близько до передової. Усе, щоби мати можливість керувати військами.

Одна – дві ATACMS – і немає командного центру армії. А це паралізує війська щонайменше на тиждень, а то і більше – може бути двох тижнів,

– сказав військовий експерт.

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