Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан сказав 24 Каналу, що без аеродромів у Бердянську, Мелітополі та Маріуполі росіяни втратять змогу атакувати з повітря українську броньовану техніку.
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"Без цих аеродромів у росіян посиплеться система повітряного прикриття на Запорізькому напрямку. Без авіаційної підтримки, особливо вертольотів, росіянам буде дуже важко боротися з нашою броньованою технікою", – зазначив Світан.
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Звісно, окупанти можуть запускати вертольоти з Криму. Але там велике плече підльоту, і вони будуть змушені десь сідати для дозаправлення. Ці місця Україна може також атакувати.
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Ворог зазнає великих втрат, які змушений компенсувати. Одним з найважчих напрямків залишається Авдіївський.
Так, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в напрямку Волновахи рухаються вантажівки з живою силою. Оскільки поповнення прибуває з боку Бердянська, а не Новоросійська, ворог має проблеми з резервами.
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- Як відомо, США таємно передали близько 20 ракет ATACMS з касетними боєголовками. Україна вже змогла їх успішно застосувати по російських аеродромах в окупованих Бердянську і Луганську.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що США постачатимуть ATACMS Україні на постійній основі. Про це домовились Володимир Зеленський і Джо Байден.
- Речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що Україна повинна дотримуватись певних обмежень під час застосування ATACMS. Ідеться про удари лише в межах своєї території.