Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан сказал 24 Каналу, что без аэродромов в Бердянске, Мелитополе и Мариуполе россияне потеряют возможность атаковать с воздуха украинскую бронированную технику

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"Без этих аэродромов у россиян посыплется система воздушного прикрытия на Запорожском направлении. Без авиационной поддержки, особенно вертолетов, россиянам будет очень тяжело бороться с нашей бронированной техникой", – отметил Свитан.

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Конечно, оккупанты могут запускать вертолеты из Крыма. Но там большое плечо подлета, и они будут вынуждены садиться где-то для дозаправки. Эти места Украина может также атаковать.

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Враг несет большие потери, которые вынужден компенсировать. Одним из самых трудных направлений остается Авдеевское.

Так, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в направлении Волновахи двигаются грузовики с живой силой. Поскольку пополнение прибывает со стороны Бердянска, а не Новороссийска, у врага есть проблемы с резервами.

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