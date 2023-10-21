Парализует войска: военный эксперт предположил, по каким целям можно применить ATACMS

Украина получила ракеты ATACMS. Однако ряд союзников полагает, что эффект от этих дальнобойных ракет будет недолгосрочным. Мол, оккупанты могут очень быстро адаптироваться.

Если говорить об авиации, то захватчики могут перебросить её на полевые аэродромы во временно оккупированном Крыму. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Юрий Федоров, отметив, что туда ATACMS, которые есть у ВСУ, не смогут доставать.

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Кроме того, россияне могут перекинуть свою авиацию и на территорию России. Однако для авиации это не так страшно, ведь перекидывание еще на 100 километров – не вопрос для современных самолетов.

"Если придется туда отводить большие бригадного уровня склады с вооружением и военной техникой, и вообще военным имуществом, все лагеря и места дислокации личного состава – это уже серьезная проблема", – сказал Федоров.

Ведь так оккупантам придется на сотню километров дальше возить людей и технику, чтобы потом это перекидывать на линию фронта. Это серьезно снизит боеспособность российской армии. К тому же у россиян не так много грузовиков. А по дорогам, которые есть на Юге Украины, много не перевезешь.

"Это очевидный выигрыш от появления таких ракет", – считает военный эксперт.

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При этом, возможно, Украина может получить и ракеты ATACMS, которые бьют на 300 километров. Тогда весь временно оккупированный полуостров будет под прицелом.

Юрий Федоров добавил, что "дорогая ракета" – это тогда, когда она уничтожает командный пункт армии, который должен быть достаточно близко к передовой. Все, чтобы иметь возможность управлять войсками.

Одна – две ATACMS – и нет командного центра армии. А это парализует войска по меньшей мере на неделю, а то и больше – может быть две недели,

– сказал военный эксперт.

Украина получила ATACMS: главное